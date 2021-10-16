Юрист Соловьёв перечислил условия для вызова сотрудника на работу в праздничные или выходные дни

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16 октября 2021, 09:57 Источник: RT

офис, фото: pixels.com

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, при каких условиях сотрудников могут привлекать к работе в выходные и праздничные дни. По его словам, правовыми основами являются трудовые договоры и контракты.

«Правовыми основаниями привлечения работников к труду в выходные и нерабочие праздничные дни являются трудовые договоры и контракты, должностные регламенты и обязанности, приказы и распоряжения вышестоящего руководства, рабочие графики и графики дежурств. В таких случаях на работодателя возложена обязанность компенсировать работу в выходной и нерабочий праздничный день. Либо оплатить отработанное время не менее чем в двойном размере или предоставить другой день отдыха (ст. 153 ТК Российской Федерации)»,- разъяснил юрист RT.

Соловьёв отметил, что выходные представляют собой еженедельный непрерывный отдых, продолжительность которого не может быть менее 42 часов (статьи 110 и 111 Трудового кодекса). Он добавил, что нерабочие праздничные дни являются общими для всей страны и перечислены в ст. 112 ТК РФ.

«Конечно, существуют ситуации, когда работодатель может злоупотреблять своим положением, создавать неприятные и отчасти дискриминирующие ситуации, когда один и тот же работник из раза в раз будет назначаться на дежурства или ставиться на смены, выпадающие на выходные и праздничные дни. В этом случае необходимо требовать обязательного письменного оформления таких решений»,- пояснил эксперт.

Юрист уточнил, что, собрав копии таких служебных документов, можно обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру, а затем и в суд, которые смогут восстановить нарушенное право.

Ранее Минтруд РФ объяснил россиянам, на какие части можно делить ежегодный оплачиваемый отпуск и может ли начало отпуска выпадать на выходной день.

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