Аргументы Недели Общество 13+

Ночью на МКС прозвучала сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля «Звезда»

, 09:30 Источник: РИА Новости

Ночью на МКС прозвучала сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля «Звезда»
МКС, фото: pixels.com

Минувшей ночью на Международной космической станции (МКС) из-за сбоя в системе управления российского модуля «Звезда» сработала сирена. Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров.

«У нас сейчас сработало оповещение … Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал сирену, чтобы они услышали», - пояснили он в беседе со специалистом подмосковного Центра управления полетами.

Шкаплеров уточнил, что причиной стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».

Отмечается, что специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Политолог Неменский: команда Зеленского может устроить «новую мощную войну» в Донбассе, когда на Украине «станет совсем уж тяжело»

Политолог Неменский: команда Зеленского может устроить «новую мощную войну» в Донбассе, когда на Украине «станет совсем уж тяжело»

Команда президента Владимира Зеленского может устроить «новую мощную войну» на территории Донбасса, когда на Украине «станет совсем уж тяжело». Соответствующий прогноз озвучил политолог Олег Неменский.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Политика

Общество