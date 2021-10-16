Ночью на МКС прозвучала сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля «Звезда»

Минувшей ночью на Международной космической станции (МКС) из-за сбоя в системе управления российского модуля «Звезда» сработала сирена. Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров.
«У нас сейчас сработало оповещение … Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал сирену, чтобы они услышали», - пояснили он в беседе со специалистом подмосковного Центра управления полетами.
Шкаплеров уточнил, что причиной стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».
Отмечается, что специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.
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