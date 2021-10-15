Топ самых распространенных жалоб после коронавируса

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15 октября 2021, 23:22 Анастасия Иванова

Врач-невролог Ирина Волкова составила топ жалоб россиян при постковидном синдроме. По мнению специалиста, на первом месте в списке жалоб находится слабость. «Люди плачут. Даже небольшая физическая нагрузка приводит к полному истощению сил», — сказала Волкова.

Второй по распространенности жалобой Ирина назвала депрессию. Врач рассказала, что настроение после коронавируса может понижаться на срок до двух недель и более.

Различные панические атаки, приступы страха и тревоги занимают третье место. По словам Волковой, некоторые пациенты могут даже уволиться с работы из-за подобных симптомов.

«Часто речь идет о расстройстве гемодинамики, когда скачут и давление, и пульс. У многих пациентов расстройство сна во всех его формах — от бессонницы до постоянной сонливости, кошмарных сновидений», — добавила медик.

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