Источник: В колонии № 1 во Владикавказе произошли беспорядки, есть несколько пострадавших

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15 октября 2021, 22:58

фото: pixabay.com

В колонии № 1 во Владикавказе в пятницу произошли беспорядки. По некоторым данным, несколько человек пострадали. По информации ТАСС, бунт подняли примерно 200 человек. Telegram-канал Baza сообщил о 600 заключенных. В колонию прибыли сотрудники ОМОН.

Информированный источник Интерфакса заявил, что беспорядки в колонии во Владикавказе начались из-за несогласия некоторых заключенных соблюдать установленный в тюрьме режим.

По предварительным данным, зачинщики беспорядков заблокированы, проводятся мероприятия по восстановлению порядка в исправительном учреждении.

Во ФСИН уже сообщили, что беспорядки в колонии № 1 Владикавказа организовали двое осужденных из-за проведения массовых обысков.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев

рассказал, что ситуация стабильная, находится под контролем. Решение о подавлении бунта не поднято.

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