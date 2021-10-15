В Петербурге около 50 тысяч человек остались без холодной воды

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15 октября 2021, 22:16 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Петербурге в пятницу более 47,5 тысячи человек, среди которых одна тысяча пациентов с COVID-19 инфекционной больницы, остались без холодной воды в двух районах города и Сестрорецке из-за аварии на трубопроводе.

По данным экстренных служб, в результате порыва трубопровода диаметром 700 миллиметров в Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга, Сестрорецке и населенном пункте Лисинос остались без холодного водоснабжения 2,6 тысячи домов, в которых проживают более 47,5 тысячи человек.

Без воды также остались 46 социально значимых объектов, в том числе инфекционная больница.

Подвоз воды организован. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 12.00 мск субботы, - передает РИА Новости.

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