Американцы обещают не оставить Тайвань в беде

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15 октября 2021, 21:21 Александр Крохмаль, Журналист

В США обеспокоены нарастающей мощью КНР, и потому опасаются, что в Пекине рано или поздно примут решение о присоединении Тайваньской республики.

Тайвань давно считается независимым государством. Собственная администрация на острове существует ещё с 1949 года, когда туда бежали последователи Гоминьдана. С тех пор там преобладает демократическое правление. Тайвань сохраняет флаг Китая, существовавший до прихода к власти деспота Мао Цзэдуна и его сторонников. Можно сказать, что это место является «последней надеждой китайской демократии». Но всё же в Пекине считают Тайвань провинцией КНР, и надеются, что в скором времени Китай объединится под единым флагом. Правительство Си Цзиньпина не раз обсуждало вопросы дальнейшего существования независимой островной республики.

Как заявили в США, американцы продолжат поддержку островного государства, и будут способствовать его военному потенциалу. «Приверженность США Тайваню непоколебима», - отметила на днях госсекретарь Джен Псаки, «Она способствует поддержанию мира и стабильности в проливе, а также во всём регионе. Поэтому мы продолжим помогать Тайваню». Угроза, исходящая от КНР, признаётся крайне серьёзной. Сами жители республики опасаются, что Си Цзиньпин всё же решится на военное вторжение. По их мнению, в этом случае Тайвань ждёт только одно – полное порабощение и лишение демократических свобод. Сами островитяне, при этом, рискуют превратиться в «бесправных подданных диктатуры». Президент республики Цай Инвэнь в свою очередь заявила, что страна готова ответить на «китайскую угрозу» и будет защищать демократию до последнего.

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