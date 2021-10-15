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В Росгвардии порекомендовали Ксении Собчак, сообщившей о слежке за ней, написать заявление в полицию

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В Росгвардии порекомендовали Ксении Собчак, сообщившей о слежке за ней, написать заявление в полицию
Ксения Собчак, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, globallookpress.com

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил о рекомендации ведомства Ксении Собчак, сообщившей о слежке за ней, обратиться в полицию. Валерий Грибакин рассказал, что Собчак в пятницу была в одном из зданий Росгвардии и обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на автомобиле.

Ранее в соцсетях появились посты о слежке за Собчак после ДТП в Краснодарском крае.

В Росгвардии порекомендовали телеведущей "действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел", - передает ТАСС.


Вечером 9 октября на трассе Красная Поляна - Адлер водитель Mercedes, который вез Ксению Собчак, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова - пассажирка Volkswagen, водитель и вторая пассажирка госпитализированы. Водитель Mercedes признал вину в нарушении ПДД. Он находится под домашним арестом.

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