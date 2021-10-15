Минобороны РФ опубликовало видео, как корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» отогнал эсминец ВМС США от российской границы

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15 октября 2021, 20:19

фото: pixabay.com

Министерство обороны РФ опубликовало видео, как большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» в Японском море отогнал эсминец ВМС США от российской границы.

В пятницу, 15 октября, около 17.00 по местному времени, эсминец «Chafee» (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам России и предпринял попытку пересечения госграницы.

БПК «Адмирал Трибуц» ТОФ, находившийся в данном районе, действуя в рамках международных правил мореплавания, взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.

Действия экипажа эсминца «Chafee» ВМС США являются грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.

Сегодня вечером в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве.

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