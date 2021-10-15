Заммэра Владимир Ефимов рассказал о реорганизации участков бывшей промзоны «Серп и Молот»

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15 октября 2021, 20:01

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве будет проведён редевелопмент двух участков бывшей промзоны «Серп и Молот», расположенных в районах Лефортово и Нижегородский. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в проект будет вложено не менее 50 млрд рублей.

Общая площадь участков, которые будут подвержены комплексному развитию, превысила 8 га. На этой территории будет построено не менее 190 тысяч квадратных метров недвижимости различного характера.

В частности, половину территории – 65 тысяч метров займут высокотехнологичные предприятия, почти 130 тысяч метров в районе Лефортово и 71,7 тысячу в Нижегородском – общественно-деловая застройка.

«Планируемый объём инвестиций в реализацию проектов составит почти 50 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект около 4,5 миллиарда рублей в год. На этих территориях будет создано 3,2 тысячи новых рабочих мест в производственной, банковской и других сферах», – отметил Владимир Ефимов.

Реализация всех проектов в рамках программы «Индустриальные кварталы» даст городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. При этом в них будет вложено более семи триллионов рублей инвестиций.

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