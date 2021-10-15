Путешествие из Рима в Москву: итальянцам предложили путешествие в Россию в ноябре

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15 октября 2021, 19:23 Анастасия Иванова

В Италии понадеялись на снятие антиковидных ограничений к ноябрю и предложили гражданам отправиться в путешествие в Россию.

С 15 октября в республике необходимо предъявлять европейские COVID-сертификаты для доступа на рабочие места. Трудности возникли у жителей Сан-Марино, которые привиты российским препаратом «Спутник V».

Как считают туроператоры, это может ускорить процесс признания вакцины и, как следствие, восстановить турпоток между странами.

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