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Путешествие из Рима в Москву: итальянцам предложили путешествие в Россию в ноябре

, 19:23

Путешествие из Рима в Москву: итальянцам предложили путешествие в Россию в ноябре

В Италии понадеялись на снятие антиковидных ограничений к ноябрю и предложили гражданам отправиться в путешествие в Россию.

С 15 октября в республике необходимо предъявлять европейские COVID-сертификаты для доступа на рабочие места. Трудности возникли у жителей Сан-Марино, которые привиты российским препаратом «Спутник V».

Как считают туроператоры, это может ускорить процесс признания вакцины и, как следствие, восстановить турпоток между странами.

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Эсминец ВМС США попытался пересечь госграницу России в Японском море

Эсминец ВМС США попытался пересечь госграницу России в Японском море

Эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США предпринял попытку пересечения государственной границы РФ в Японском море. В российском Минобороны отметил, что американский военный корабль несколько дней действует в акватории Японского моря, сегодня в 17 часов приблизился к территориальным водам России.

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