Эксперт назвал самые безопасные мессенджеры

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15 октября 2021, 19:18 Анастасия Иванова

Главным качеством любого мессенджера является безопасность. О том, какая система передачи сообщений лучше защищает данные пользователей, рассказал директор компании «ИТ-резерв» Павел Мясоедов. Эксперт также назвал мессенджеры Telegram и Signal самыми безопасными.

Специалист объяснил, что система передачи сообщений, как правило, строится либо по принципу пользователь-сервер-пользователь, либо по принципу peer-to-peer. В первом случае данные пользователей какое-то время хранятся на серверах разработчиков. Это предоставляет создателям программы доступ к номеру телефона, IP-адресу и типу устройства пользователей.

Рeer-to-peer мессенджеры обеспечивают повышенную надежность и безопасность, по словам Павла Мясоедов. В данном случае сообщения пересылаются между устройствами собеседников без участия промежуточного сервера. Специалист уточнил, что peer-to-peer-мессенджеры имеют при этом ограниченный функционал. К примеру, пользователи не смогут заходить в чаты с других устройств или редактировать сообщения.

Мясоедов считает компромиссным вариантом между безопасностью и удобством мессенджеры со сквозным шифрованием. Подобные программы хранят сообщения на сервере, но взломать их крайне сложно. По этому принципу работает Telegram.

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