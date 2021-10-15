30 лет назад Латвия разделила население на граждан и неграждан

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15 октября 2021, 19:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

15 октября 1991 года Верховный совет принял постановление «О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации». Вот именно с этого момента произошло разделение на «своих» и «чужих». Вопрос натурализации стоит в Латвии остро. Почему же не все те, кто родился в Латвийской Республике жаждут проходить эту процедуру?

Я прекрасно помню слова экс-премьера Мариса Кучинскиса, который говорил, что «те, кто не желает проходить натурализацию бросает нам вызов». Если честно, то многие чиновники, политики, дипломаты Латвии уж очень любят говорить обо всем русском – вызов! Помню, как я брала интервью у одного консула в посольстве Латвии в РФ. На мой вопрос, а что двигало ей (консул – женщина), когда она принимала такое назначение, она ответила – вызов! Вызов кому? Может, той безбедной жизни, которую она получила, будучи консулом в Москве? Вот и экс-премьер Кучинскис заявил, что «не желание получить гражданство – вызов»…



Позвольте, а в чем вызов? Какой вызов могут совершить люди, которые не имеют тех прав, которые имеют граждане? Что могут совершить «люди без гражданства»? Для руководства страны идеальный вариант для неграждан – натурализация! Но почему эти самые неграждане не хотят быть гражданами Латвии? Обида? Гордость? Предубеждение? А давайте вернемся к истокам? В 1991. И порассуждаем на конкретном примере.



Жили–были две подруги. Вместе учились в школе, вместе поступили в институт, закончили его. И тут грянула перестройка, а за ней страны бывшего СССР изъявили получить независимость. Конечно, Латвия была в этом списке. И 1991 год принес странам Балтии праздник независимости. Вот тут и возник вопрос о гражданах, негражданах, виде на жительство.



Закон гласил следующее: жители Латвии, которые были гражданами Латвии до ее присоединения к СССР в 1940 году, и их потомки восстановили латвийское гражданство. Граждане СССР прибывшие в Латвию во время ее нахождения в составе СССР, и их потомки получили статус «неграждан». И совершенно неважно, что потомкам в 1991 году было по 25-30 лет. Четверть века они учились, работали, женились, плодились, платили налоги, любили свою страну… Они хоронили на латвийских кладбищах своих родных, они были людьми… а стали «АLIENS»…





Но об этом сказано-пересказано. Вернемся к подружкам. Одну назовем Л.Маслова, а другую Т.Иванникова. Когда началась раздача гражданства, вида на жительства, негражданства, то все это происходило в районных паспортных центрах. Приходят люди, отстоят очередь, а молоденькие паспортистки им печать в паспорт ставят… Кто становится гражданином, а кто НЕГРАжданином. Соблюдался ли беспрекословно закон? Возможно, что и нет…



В один из счастливых моментов встретились Иванникова и Маслова поболтать о жизни… И Л.Маслова говорит, что у нее паспорт гражданина. А как такое может быть? Мама госпожи Масловой приехала из Украины в 50-х годах прошлого века и устроилась дворником, чтобы получить квартиру в Риге. Что касается отца – темный лес. Почему? А подруга Масловой никогда не видела его трезвым, но главное говорящим на латышском языке. Что же получается? Отец Л. Масловой или мычит по-русски или спит, а мама? До сих пор говорит с характерным украинским акцентом… Разумеется, Т. Иванникова спросила: «А как же тебе удалось? Ты же и языка не знаешь!» На что был дан ответ: «А мой папа жил до сорокового года в Латвии». Но любопытная Т. Иванникова стала настаивать: «Дай хоть документы твоего отца посмотреть!» Документов не дали, но есть подсказка… Оказывается предприимчивая украинская мама работала уборщицей в том самом паспортном столе, и когда шла вся эта неразбериха с гражданством, то вовремя подсуетилась… Как? Одна подружка, которая гражданка, предложила другой подружке, которая негражданка просто купить гражданство. Цена вопроса - 100 у.е. Неутомимая Иванникова, которая уже начинала свою журналистскую деятельность решила проверить. По «протекции» украинской мамы зашла в кабинет, где за столом сидела молоденькая женщина…» Вы от Веры? Деньги принесли?» Все подтвердилось! Справедливости ради скажу, что Т. Иванникова не воспользовалась такой «услугой», а осталась негражданкой.



Да, возможно дело в гордости. При раздаче данных «титулов» на людей вылили ушат унизительного, простите, дерьма. Ты стал человеком второго сорта. Это обидно. Кто же виноват, что родился в СССР? Врачи же не выбирали больных по признаку гражданства? Учителя дарили знания не по гражданству? А как же главный момент – государственный язык? Уверяю, что достаточно много людей, которые получили гражданства очень вяленько говорят на государственном языке…



Дебаты о негражданах идут с давних времен… ЕС контролирует решение вопроса о негражданах… Но воз и ныне там.



Что ждет правительство Латвии от неграждан? Видимо то, что скоро многие уйдут в мир иной, а там и статистика улучшится, и будет чем перед ЕС оправдаться!



Так о каком вызове говорят чиновники Латвии? Они будут оправдываться, списывать вину на других людей, но в своей подлости, конечно, не признаются.

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