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В Курске торговые центры будут пускать посетителей только по QR-кодам

, 19:00

В Курске торговые центры будут пускать посетителей только по QR-кодам
фото: pixabay.com

Власти Курской области решили пропускать в торговые центры города только при предъявлении QR-кода, справки о вакцинации и перенесенном заболевании. В регионе ужесточают ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

В сообщении областной администрации говорится: "По решению оперативного штаба в торговые центры Курска можно войти только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом не более шести месяцев назад коронавирусе. Кроме того, подтверждающим документом может быть сертификат о вакцинации или справка о перенесённом заболевании".

Ранее власти Курской области ввели запрет на посещение ТЦ детьми без сопровождения взрослых, работников старше 65 лет и студентов рекомендовали перевести на удаленку. Осенние каникулы у школьников начнутся на неделю раньше срока, с 21 октября. С 11 октября в Курске ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест. 

В Татарстане также можно посетить ТЦ только при предъявлении QR-кода 

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