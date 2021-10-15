Владимир Путин принял участие в переписи населения онлайн

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15 октября 2021, 17:59

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин уже принял участие в переписи населения. Всероссийская перепись населения началась в Российской Федерации 15 октября. В пресс-службе главы государства рассказали, что Владимир Путин ответил на вопросы и заполнил анкету участника переписи на компьютере из своего кабинета в Кремле.

Всероссийская перепись населения продлится один месяц до 14 ноября, а на отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, - до 20 декабря.

В переписи задействованы почти 320 тысяч переписчиков. Глава Росстата Павел Малков рассказал, что впервые перепись впервые можно будет пройти онлайн, на сайте Госуслуг, в МФЦ или на стационарных участках.

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