США 8 ноября откроют границу для полностью вакцинированных туристов из некоторых стран

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15 октября 2021, 16:42

фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки 8 ноября снимут ограничения на пересечение границы для полностью вакцинированных от COVID-19 туристов из более чем 30 стран. Представитель Белого дома, на сообщение которого об открытии границ для привитых от коронавируса, не уточнил, каких конкретно стран это коснется.

Официально власти США сделают объявление по этому поводу в ближайшее время.

Сообщение представителя Белого дома цитирует агентство Рейтер: "США снимут ограничения на пересечение воздушной и наземных границ для полностью вакцинированных путешественников из более чем 30 стран, решение вступит в силу 8 ноября".

В конце сентября газета Washington Post писала, что гражданам, привитым российской вакциной от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V", с ноября могут отказать во въезде на территорию США, поскольку вакцина не получила одобрения американских регуляторов или ВОЗ, - передает РИА Новости. "Спутник V" одобрен в 70 странах.

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