«На языке JAZZ»

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15 октября 2021, 15:43 Лада Меркулова

VIII Международный Джазовый фестиваль открылся в Новосибирске 13 октября ярким концертом на сцене Государственного концертного зала имени А.М.Каца.

Американский Саксофонист и композитор Армир Ли (Armir Lee) и российские музыканты Иван Фармаковский (фортепиано), Владимир Кольцов - Крутов (контрабас), Александр Зингер (ударные) и Егор Балабанов (труба), представили публике свои совместные виртуозные импровизации



Отмечая виртуозную и слаженную игру исполнителей, продюсер концерта Виктор Радзиевский прокомментировал: «Чем отличается джаз от других жанров музыкального искусства? Тем что каждый профессиональный джазовый музыкант, вне зависимости от страны проживания, имеет в своём «багаже» огромное количество произведений «джазового стандарта» - всемирно известных музыкальных композиций, составляющих важную часть репертуара джазового артиста. Знание этих всемирно известных композиций позволяют джазовым исполнителям совместно импровизировать на сцене, даже если они не знают друга и не выступали вместе никогда. Это поистине международный язык, объединяющий джазовых музыкантов по всему миру».



В программе концерта зрители, отметили сочинение американца Армира Ли - «Москва». «Как-то недавно я приехал в Москву зимой и ощутил себя как будто в кино. Под этим сказочным впечатлением и родилось это произведение».



После концерта саксофонист и композитор Армир Ли поделился своими эмоциями: «Это выступление в Новосибирске было для меня особенно важным, так как впервые я вышел на эту сцену несколько лет, во время своей первой поездки в Россию».



Фестиваль SibJazzFest проводится в Новосибирске регулярно раз в два года и пользуется заслуженным авторитетом у профессионалов. Благодаря такому профессиональному подходу он вошёл в Государственную программу в области Культуры «Национальные проекты России».



В этом году фестиваль пройдёт с 12 по 22 октября. Программа включает творческие встречи, лекции, мастер-классы, другие мероприятия.



Не секрет, что в нынешних сложнейших условиях приезд иностранных исполнителей на фестиваль связан с огромными рисками организаторов.



Какие же чувства заставляют дирекцию фестивалей приглашать зарубежных артистов в концертные программы?



Директор филармонии Александр Сергеевич Бочарников на встрече с журналистами так прокомментировал свою позицию: «Приезд иностранных исполнителей - одно из приоритетных направлений деятельности Новосибирской филармонии и мы будем этого направления придерживаться, потому что моё глубокое убеждение, - Новосибирская публика должна иметь возможность видеть самых различных исполнителей самых разнообразных жанров не только нашей страны, но и всего мира. Поэтому мы будем стараться, чтобы как можно больше иностранных музыкантов к нам приезжало, как бы нам тяжело не было»



История джазовых фестивалей в Новосибирске началась с 1965 года, когда в городе прошло первое музыкальное событие, собравшее любителей джаза. В 1977 году в историческом фестивале «АКАДЕМГОРОДОК – 77» принял участие первый зарубежный гость, американский барабанщик Дэниэль Мартин. С началом перестройки в фестивалях стали участвовать музыканты Европы, Японии, Канады и США, и количество иностранных гостей перевалило за сотню. Фестивали носили разные названия: Симпозиумы, «ДЖАЗ-ВЕГА», «Новосибирск», «СибИнтерДжаз», «Сибирские джазовые игрища».



Такое обилие джазовых форумов (не считая регулярных отдельных концертов музыкантов со всего света) по праву дает основание считать Новосибирск городом джазовым, со своими традициями, педагогической школой, джазовой диаспорой, местными мастерами джаза, уже известными в мире, устоявшейся публикой.

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