Андрей Бочкарёв: Началось благоустройство территории от станции метро «Сокольники» до парка

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15 октября 2021, 15:22

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что начались работы по благоустройству территории, прилегающей к строящейся станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена.



«Мы продолжаем работу по вводу в эксплуатацию станции «Сокольники» северо-восточного участка БКЛ и приступили к благоустройству прилегающей территории площадью около 40 тыс. кв. метров. От станции метро ко входу в парк «Сокольники» будет проложена аллея, высаженная липами и многолетними растениями, с клумбами-скамейками. У жителей района «Сокольники» и посетителей парка появится удобное общественное пространство», – отметил Андрей Бочкарёв.



По его словам, участок разделят на три части – главную широкую аллею и две тенистые аллеи по обе стороны от нее.



«Площадь озеленения в границах земельного участка составит почти 2,5 тыс. кв. метров. Основная часть клумб будет оформлена барбарисом, а также горной сосной, туей и другими сортами хвойных растений», – добавил Андрей Бочкарёв.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов отметил, что в единую композицию аллеи интегрируют пять вентиляционных киосков.



«Там, где невозможно провести озеленение из-за пролегающих под землей инженерных коммуникаций, будут размещены архитектурные инсталляции, а также созданы площадки для проведения праздников и ярмарок. На сегодняшний день в рамках благоустройства уже более чем на 15% выполнено асфальтирование и устройство уличного освещения, и на 12% – выкладывание плитки», – пояснил Юрий Кравцов.



Напомним, что на северо-восточном участке БКЛ разместятся шесть станций. В настоящее время строятся «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники». Станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная» уже открыты для пассажиров и пока работают в составе Некрасовской линии метро.





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