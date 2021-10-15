Депутат МГД Артемьев: В районе Бирюлево Западное появится площадка для развития наукоемких технологий

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15 октября 2021, 15:13

Фото: twitter.com

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в столичном районе Бирюлево Западное будет проведен редевеломпент территории бывшей промзоны, а на ее базе будет создана площадка для развития наукоемких технологий. Об этом сообщил депутат столичной думы от районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и части района Царицыно Олег Артемьев.



«В ходе редевелопмента по проекту «Индустриальные кварталы» эта площадка получит новое качество: у нас, на юге, появится территория, где будут созданы рабочие места для высококвалифицированных специалистов. В районе будут возведены научно-исследовательские и инновационные центры, проектные институты. При этом они будут дополнены всем необходимым для жизни: будет строиться новое жилье, общественно-деловые центры, объекты бытовой инфраструктуры: спорткомплексы, торговые предприятия, банки. Это новое назначение для территории», - отметил Олег Артемьев.



Он сообщил, что участок бывшей промышленной зоны сейчас занят складами и автосервисами, а всего площадь территории составляет 42 га.



«Эта площадка может быть использована лучшим образом, и проект «Индустриальные кварталы» даст такую возможность. Всего в этот участок будет вложено около 210 млрд руб. Всего на территории промзоны будет возведено 915 тыс. кв. м недвижимости, при этом будет соблюден баланс между нежилыми и жилыми территориями - 457,25 тыс. кв. м займут научно-исследовательские и инновационные центры, проектные институты, столько же - жилые кварталы и сопутствующая им инфраструктура», - уточнил парламентарий.



Депутат подчеркнул, что средства будут полностью частными.



«Это значит, что инвесторы заинтересованы в создании на юге Москвы крупных научно-технических площадок, готовы вкладывать в перспективные, передовые отрасли, которые станут локомотивами развития целого ряда отраслей экономики Москвы и всей страны», - заключил Олег Артемьев.



Строительство первых объектов запланировано на 2023 год.





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