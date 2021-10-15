Россия начнет поставки вакцины «ЭпиВакКорона» в Венесуэлу

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15 октября 2021, 15:32 Источник: РБК

Юрий Борисов, Kremlin Pool /globallookpress.com

В ближайшее время ожидается начало поставок в Венесуэлу российской вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе межправительственной комиссии двух стран в Москве.

Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке "ЭпиВакКороны". Борисов подчеркнул, что регуляторные органы этого южно-американского государства уже зарегистрировали вакцину. Больше того: речь идет не только об отгрузках российских фармацевтических препаратов, но и о передаче венесуэльским партнерам российских технологий и производств.

С конца 2020 года Россия поставила в Венесуэлу 3,860 млн доз «Спутника V» и порядка 600 тыс. упаковок антиковидного препарата «Авифавир».

Вакциной «ЭпиВакКорона» в России на данный момент привились около 1 млн граждан.

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