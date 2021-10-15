Южноуральцам рассказали, как самостоятельно заполнить переписные листы

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15 октября 2021, 14:40 Татьяна Михайлова

Фото — youtube-канал «Гранада Пресс»

Передать данные о себе и своей семье можно на портале «Госуслуги».

В ходе Всероссийской переписи населения, которая стартовала сегодня, 15 октября, жителям Челябинской области нужно будет ответить на 33 вопроса. Это можно сделать как традиционными способами — озвучив данные переписчикам, которые обойдут все жилые помещения, или придя на стационарный участок, а также самостоятельно, с помощью портала «Госуслуги».

«Один из главных принципов переписи — самоопределение. Никаких документов предъявлять не нужно. Все собранные сведения являются конфиденциальными и обезличенными, никакой передачи третьим лицам нет», — подчеркнула руководитель Челябинскстата Ольга Лосева в ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс».

Как прокомментировала начальник управления развития отраслей информационных технологий и связи министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Лидия Мигунова, южноуральцы считают использование портала «Госуслуги» удобным и доступным. Об этом свидетельствуют цифры: на портале подтверждено свыше 2 миллионов учетных записей жителей Челябинской области. По количеству федеральных услуг, предоставленных посредством портала, регион занимает 6-е место в стране.

Отметим, что в Челябинской области будут работать 6 284 переписчика. Они обеспечены масками, перчатками и планшетами. При себе переписчики имеют удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, шарф и жилет с логотипами переписи. Если гражданин прошел перепись самостоятельно на «Госуслугах», то ему нужно будет предъявить подтверждающий QR-код переписчику.

По словам министра экономического развития Челябинской области Натальи Лугачевой, результаты переписи станут основной для новых государственных программ, призванных улучшить жизнь россиян. Именно поэтому участие в ней каждого важно.

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