Почему в самолетах пьют томатный сок

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15 октября 2021, 13:58 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Если вы хоть раз летали на самолете, то точно замечали любопытный факт: большинство пассажиров, выбирая между томатным, апельсиновым и яблочным соком на борту, заказывают именно томатный. При этом в обычной жизни – на земле – он может им не нравится вовсе, и даже один запах будет вызывать тошноту. Так почему это происходит, и мы становимся такими ценителями этого напитка именно на высоте?

Еще в 2008 году немецкая авиакомпания «Lufthansa», в целях улучшения питания на борту, провела опрос, который показал, что томатный сок среди пассажиров более популярен во время полета, чем в аэропорту. При этом томатный сок выбрала четверть опрошенных, а 25% из них еще и заметили, что напиток становится вкуснее на высоте.

За год «Lufthansa» реализовали 200 тысяч литров томатного сока, наряду с 220 тысячами литров пива в год.

Любовь пассажиров к томатному соку отмечают стюардессы и стюарды разных авиакомпаний. Томатный сок, по их словам, заказывают примерно на 30% чаще, чем другие, и кончается он значительно быстрее. Так почему нас так тянет на него в полете?

Учёные из Американской психологической ассоциации выяснили, на борту самолетов меняются ощущения вкусовых и обонятельных рецепторов. Вкус из-за этого притупляется, а томатный сок становится насыщенным и очень даже приятным на вкус. Между тем апельсиновый и яблочный соки на высоте кажутся более кислыми, а слегка соленый томатный – тем, что доктор прописал.

Это объясняется зависимостью чувствительности рецепторов вкусов от шума двигателей. Ранее многие исследователи уверяли, что дело в давлении воздуха, но ученые давно развенчали эту теорию – восприятие вкуса в самолете напрямую зависит именно от постоянного шума.

Так к одному из пяти вкусов, которые может различать человек, а именно ко вкусу умами, которым обладает томатный сок из-за высокого содержания глутамата, чувствительность теряется меньше, чем, например, к сладкому. Потому что именно вкус умами подвержен влиянию шума, в отличии от соленого, кислого, горького и сладкого.

Кроме того, томатный сок еще и является очень сытным. Поэтому его тоже чаще всего предпочитают на борту. На высоте всегда хочется есть – и дело не в уровне над землей, а в долгой дороге до аэропорта, регистрации и ожидании. Густой томатный сок с мякотью – отличный способ утолить не только жажду, но и голод.

Тем не менее все это только предположения и статистика отдельных авиакомпаний, а официальных научных данных о том, что пассажиры предпочитают именно томатный сок в самолетах – нет. И пусть эта статистика свидетельствует о том, что в воздухе любовь к томатному соку повышается, верить тому, что все это только из-за изменения его вкуса – не стоит, даже если вы тот самый ценитель напитка только на борту авиалайнера.

Исследователи утверждают, что причина такой выборки может быть в отсутствии альтернативы. Взяли бы вы томатный сок, если бы вам предложили еще и ягодный, ананасовый или банановый? Может быть, люди выбирают именно томатный только потому, что ассортимент не такой большой и в этих условиях он, конечно, получает куда больше поклонников?

Или причина вообще в том, что на борту самолета соки бесплатные? То есть если человек никогда в жизни не купил бы томатный сок сам, на борту он берет его без всяких раздумий – попробовать или просто потому, что он есть.

Так причины заказать именно томатный сок в самолете – у каждого своя. Какая у вас?

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