Челябинские трамваи будут ездить быстрее

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15 октября 2021, 12:55 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Благодаря обособлению путей повысится скорость передвижения вагонов, безопасность и комфорт пассажиров.

В рамках онлайн-брифинга, который провел пресс-центр «Гранада Пресс», заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров рассказал о проекте обособления трамвайных путей в Челябинске. На определенных участках будут установлены столбики, дорожные знаки, уложен бордюрный камень и нанесена разметка.

Проект направлен на то, чтобы предотвратить ДТП, которые происходят на трамвайных путях, а также позволить общественному транспорту двигаться быстрее. Сейчас на трамвайных путях происходит 4,8 ДТП ежедневно, что приводит к задержкам общественного транспорта. А скорость трамваев в центре города составляет 8-17 км/ч при нормативе 22 км/ч.

Александр Егоров подчеркнул, что обособление путей — это часть комплексной работы по развитию трамвайно-рельсовой системы города. Кроме обособления она включает в себя обновление подвижного состава и ремонт путей.

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