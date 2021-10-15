В 2021 году на социальные проекты НКО Челябинская область направила 199 миллионов рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

15 октября 2021, 12:53 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

С 2017 года объем финансирования увеличился в 13 раз.

В Челябинской области реализуется программа развития социальной защиты населения, которая предусматривает государственную поддержку социально значимых проектов некоммерческих организаций: финансовую, методическую и информационную. Отбор проектов проводится на основе конкурса. В 2021 году победителями стали 90 НКО, 60 из них получили гранты губернатора. Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Гранада Пресс», рассказала заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова.

В числе организаций, которые получали господдержку, назван «Искорка Фонд». По словам директора благотворительного движения помощи онкобольным детям Татьяны Сачко, в эту субботу организация проведет семейное реабилитационное мероприятие «Игры храбрых» (0+). Его участниками станут дети, победившие рак, и их близкие. Им предстоит пройти спортивные препятствия, которые адаптированы для людей с ОВЗ. «Игры храбрых» призваны поддержать и вдохновить тех, кто прошел тяжелейший путь лечения от онкозаболеваний.

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