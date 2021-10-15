Андрей Бочкарев: Пять новых объектов планируется открыть в составе медкластера «Сколково» в 2023 году

Аргументы Недели → Общество 13+

15 октября 2021, 12:27

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в 2023 году на территории Международного медицинского кластера (ММК) «Сколково» планируется открыть пять новых объектов.



«На 2023 год в свою очередь запланировано открытие сразу пяти новых объектов: среди них не только клиники, но и научно-исследовательские лаборатории, производства и необходимая инфраструктура. Так, Центр ядерной медицины площадью 20 тыс. «квадратов», который кроме клинической деятельности сосредоточится и на производстве препаратов для радионуклидной терапии», - отметил Бочкарев.



Он напомнил, что в августе этого года в составе медкластера открылся второй корпус израильской клиники Hadassah (терапевтический), продолжает работу диагностический корпус, введена первая очередь благоустройства, так называемых исцеляющих садов. В 2022 году здесь планируется ввести вторую очередь благоустройства и многофункциональный медицинский центр площадью 49,5 тыс. кв. м.



Гендиректор Фонда ММК Ильдар Хайруллин сообщил, что в 2023 году также планируется ввести биотехнологическую лабораторию площадью 16,5 тыс. кв. м, которая займется научно-исследовательской деятельностью в области генодиагностики и персонализированной медицины.



«Важно отметить, что среди направлений работы лаборатории будет оперативное внедрение новых технологий в клиническую практику для повышения эффективности медицинской помощи. Кроме того, на 2023 год намечено открытие апарт-отеля площадью 15 тыс. кв. м, который будет функционировать под брендом крупнейшего международного гостиничного оператора. Здесь смогут разместиться как врачи, так и родственники и близкие пациентов. Само здание будет иметь внутренний двор необычной формы», - добавил Хайруллин.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что в рамках проекта ММК «Сколково» планируется возведение медицинских объектов общей площадью порядка 860 тыс. кв. м.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости