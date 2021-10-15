Международный директор гида Michelin отметил кулинарную уникальность и потенциал ресторанов Москвы

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15 октября 2021, 12:12

Фото: pixabay.com

Международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек считает, что Москва обладает отличным потенциалом в области кулинарии. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной презентации кулинарного путеводителя, в ходе которой также отметил высокий уровень мастерства шеф-поваров и всех сотрудников столичных ресторанов и рассказал о том, на что опираются эксперты гида при выборе ресторанов.



«Этот проект стал вызовом для всех нас из-за пандемии, ограничений на путешествия и отмены мероприятий. Но мы это, в конце концов, сделали. Мы с радостью можем заявить, что Москва, как один из городов для гастрономического туризма, имеет огромные перспективы в плане своего развития. В первый гид по Москве войдут 69 ресторанов. Отбор проводился на основании пяти критериев: качество использованных продуктов, сочетания вкусов, мастерство повара, соответствие цены, а также постоянство. Соблюдение этих условий контролирует наша международная команда, члены которой анонимно посещают заведения», - пояснил Гвендаль Пулленек правила, по которым столичные рестораны были выбраны в первый московский гид Michelin.



По его словам, рестораны Москвы представляют возможность попробовать блюда из самых разных стран мира. «Говоря о Москве, как о направлении гастрономического туризма, нельзя также забывать о шеф-поварах и их командах, которые каждый день делают свой вклад в развитие столичной кулинарии. В Москве вы сможете погрузиться в традиции российской кулинарии, а также попробовать блюда из любого уголка света: здесь представлены греческая, итальянская, китайская, французская кухни и многие другие», - подчеркнул Пулленек.



Особое внимание он уделил мастерству столичных шеф-поваров, их умению сохранять традиции, привносить современное видение и совершать яркие гастрономические открытия.



«Хочется также отметить, что каждый шеф-повар в Москве имеет собственное гастрономическое видение и работает в основном с локальными продуктами. Местным кулинарам удалось не только сохранить наше гастрономическое наследие, к которому они относятся с большим трепетом, но и привнести туда современный, основанный на мировом опыте взгляд на приготовление пищи. Шеф-повара Москвы не боятся нового, они амбициозны, именно они задают новые тренды в кулинарии. Они способны на невероятные, запоминающиеся гастрономические открытия. Без каких-либо сомнений, в будущем Москва шаг за шагом станет не просто новым направлением гастрономического туризма - она станет настоящим мировым кулинарным хабом. Я думаю, что у Москвы есть потенциал. У нее есть все шансы привнести свое видение в сегодняшний международный ландшафт гастрономии», - сказал Пулленек.



14 октября в столичном концертном зале «Зарядье» представили первый выпуск гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы и вручили звезды Michelin столичным заведениям. Перед началом церемонии прошла пресс-конференция с участием заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, Гвендаля Пулленека и руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.





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