Вера: Святые, которые защищают нас от бесов

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15 октября 2021, 12:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

15 октября – день памяти священномученика Киприана и святой мученицы Иустины.

К этим удивительным святым приходят тогда, когда в жизни возникает сумбур: вдруг начинают хуже идти дела, все чаще и чаще возникают ссоры с близкими, финансы словно «уплывают», здоровье ухудшается, а врачи ничего не находят. Как говорят, «словно бабка заговорила». И человек не понимает, а что за напасть с ним приключилась? Вот тогда на помощь приходят Святые Киприан и Иустина. Если, конечно, мы их позовем…





Интересно в жизни все складывается: во времена римского императора Деция Траяна жил колдун, язычник Киприан. Да, именно колдун! И вот однажды к нему обратился сын богатых родителей, который захотел, что некая красавица Иустина обратила на него внимание и полюбила мужчину… Киприан решил помочь: например, наслать на девушку магические чары, чтобы она воспылала страстью к молодому человеку. Трижды наводил Киприан на Иустину бесовские чары, но девушка была очень целомудренна и безгранично верила в ученье Христа. Не смог совладать Киприан с красавицей – не брало ее колдовство! Киприан был поражен стойкостью девушки и решил изменить свою жизнь: оставил все «черные дела», покаялся в храме и принял христианство. Вот только язычники не смогли простить ему чистоты и веры Богу: Киприан и Иустина были оклеветаны, подверглись мучительным пыткам и казнены.



Святые Киприан и Иустина – почитаемые в православии священномученики.



Недалеко от Никосии (Кипр) есть храм в честь Киприана и Иустины. Туда стекаются миллионы людей, которые знают, что Святые обязательно помогут им. А еще там служит батюшка Киприан! Удивительно, не правда ли?





Мне посчастливилось поговорить с батюшкой: создается такое впечатление, что отец Киприан видит тебя насквозь! Видит, что происходит в твоей душе, позавидовал ли кто? А может и на грех «пошел», чтобы насолить тебе… Ничего не говоря, батюшка Киприан начинает читать молитвы и постепенно все дурное уходит… А тем, у кого «запущенный» случай, батюшка даже дает подержать мощи святого Киприана.



Совет от отца Киприана: «Читайте каждый день молитвы Святым Киприану и Иустины, обращайтесь к ним, просите защитить вас. Дома ли вы, на работе – молитесь им! Это наши Небесные Заступники, которые с радостью нас услышат и быстро помогут».

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