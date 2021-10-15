В Москве появилась новая мера поддержки кафе и ресторанов

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15 октября 2021, 11:58

Фото: pixabay.com

Компании могут компенсировать 100 процентов затрат на оплату коммунальных услуг за третий квартал этого года. Кафе и рестораны, чьи сотрудники прошли вакцинацию от COVID-19, смогут получить финансовую поддержку правительства Москвы и компенсировать 100 процентов расходов на оплату коммунальных услуг за третий квартал этого года. 28 октября на платформе Московского инновационного кластера (МИК) начинается прием заявок от ресторанов и кафе.



«Эта мера поддержки предназначена для предприятий общественного питания, которые вакцинировали 60 и более процентов сотрудников до 15 августа. Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. Подать заявку можно до 1 декабря», — сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



Кафе и ресторанам возместят фактически понесенные и подтвержденные документами расходы на коммунальные услуги с июля по сентябрь этого года. К претендентам предъявляются три требования. Помимо того, что не менее 60 процентов сотрудников должны быть вакцинированы до 15 августа, у участников должна быть регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы не менее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки. Кроме того, в отношении организации не должна проходить процедура банкротства.



Для представителей кафе и ресторанов пройдут вебинары, где они смогут узнать о новой мере поддержки подробнее и задать интересующие вопросы. Спикеры расскажут о требованиях к организациям, перечне необходимых документов и правилах их заполнения, а также о других мерах финансовой поддержки, доступных на платформе i.moscow.



Первая встреча состоится 21 октября. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин расскажет о требованиях к претендентам на получение поддержки и подаче заявки.



Сейчас на платформе МИК идет прием заявок на компенсацию затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Наталья Сергунина отметила, что уже одобрено более 1,6 тысячи заявок на общую сумму 145 миллионов рублей.

Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединилось более 30 тысяч организаций из Москвы и 80 регионов России. Его работу курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.





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