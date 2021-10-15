Как отдыхает правительство Латвии

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15 октября 2021, 11:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото Лато Лапса

Правительство Латвии, конечно, не в чем себе не отказывает: а уж отдыхает так, как другим и не снилось! С песнями, с музицированием.

Очередной «неприглядный» момент на свет Божий вытащил латвийский публицист Лато Лапса: на фото, которое журналист разместил в социальных сетях видно, что за роялем играет пианист и, по совместительству министр здравоохранения Даниэль Павлютс, а премьер-министр Кришьянис Кариньш поет, как выяснилось, песню «Хризантемы», в которых есть такие слова:



«С утра выходя к чужим людям, наш взгляд будет чистым и невинным».



Символично, однако…



Понятно, что это фото и информация еще больше отдалила латвийцев от правительства:



«Пир во время чумы! А, где же главный гастарбайтер Левитс?»



«Ну, Слава Богу! Занялись своим делом! Пусть и продолжают горланить. Только не следует этих певунов допускать до людей!»



«Собралась кучка негодяев! Обобрали народ, наняли солдат для защиты своих оргий!»



«Это просто шабаш нечести!»



Да уж… Веселье, когда народ голодает…

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