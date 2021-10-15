Здравница «Русь»: как обрести прекрасное самочувствие и душевный покой

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15 октября 2021, 13:00

Фото: Реабилитационный комплекс «ЦВТ им. М.А. Лиходея»

В живописном уголке Рузского городского округа на берегу Рузского водохранилища в 1986году был основан санаторий «Русь» Управления Делами ЦК КПСС. Санаторий «Русь» создавался как санаторно-курортный комплекс для партийной элиты СССР. А в 1992г решением Правительства РФ санаторий «Русь» был передан Российскому фонду инвалидов войны в Афганистане (РФИВА). Подполковник Михаил Александрович Лиходей, чьё имя носит сегодня Центр, был одним из руководителей фонда.

Немало массированных атак предпринималось в те лихие времена, чтобы присвоить здравницу. Но «афганцы» отстояли «Русь». И здравница – «Центр восстановительной терапии для воинов–интернационалистов им. М.А. Лиходея» не только стала символом надежды для инвалидов на исцеление, но и сыграла роль своего рода организующего начала в объединении всех ветеранов, прошедших «горячие точки».

В настоящее время основным видом деятельности Центра является оказание реабилитационных услуг. Восстановление и реабилитационное лечение оказывают следующим категориям граждан: ветеранам и инвалидам боевых действий и военной травмы, участникам боевых действий, контртеррористических операций, а также членам их семей.

Реабилитационный комплекс «ЦВТ им. М.А. Лиходея» включает в себя три основных направления:

- медицинское (восстановительное лечение);

- социально-психологическую реабилитацию;

- социокультурную реабилитацию.

За период деятельности Центра курс комплексной реабилитации (медицинской, психологической, профессиональной и социальной) прошли более 100 тысяч человек.

Кроме получения медицинской помощи пациенты выезжают на экскурсии. Большой популярностью пользуются поездки в Новый Иерусалим, государственный военно-патриотический музей Бородино, Музейный комплекс «Дорога Памяти» и в Главный Храм Вооруженных сил РФ.

Для наших пациентов проводятся культурно-массовые мероприятия и концерты с участием самодеятельных и профессиональных творческих коллективов, звезд эстрады и кино.

Кроме того, в Учреждении «ЦВИ им. М.А. Лиходея» накоплен огромный опыт в патриотическом воспитании граждан России и прежде всего молодежи.

В центре созданы и работают музеи «Афганская война» и «Истории боевых действии на Кавказе», которые ежегодно посещают более четырех тысяч человек. Понимая, что необходимо быть наставниками, передавать молодежи эстафету любви и уважения к Родине, к людям, защищающим интересы Родины с оружием в руках, ЦВТ, помимо реабилитации, проводит различные мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию.



Центр расположен в живописных окрестностях Рузского водохранилища, находящегося в 110 км от Москвы. Отсутствие крупных промышленных зон, обилие лесных массивов и существующая здесь «роза ветров» обуславливают идеальный экологический баланс, способствующий прекрасному самочувствию и обретению душевного равновесия.

ЦВТ- это отличный отдых с размещением в номерах, расположенных в семиэтажном спальном корпусе.

В центре четырехразовое питание по заказному меню.

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Программа медицинского обслуживания в ЦВТ им. М.А. Лиходея рассчитана на три основных направления: терапия, неврология и патология опорно-двигательного аппарата.



Лабораторные исследования:

- клинический анализ крови, клинический анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, по Зимницкому;

- биохимический анализ крови (уровень холестерина, глюкоза крови, билирубин, общий белок, креатинин, мочевина, мочевая кислота, АсТ, АлТ, щелочная фосфатаза, сывороточное железо, кальций, калий, натрий, СРБ).

Функциональная диагностика - это исследования с использованием инструментальных методов исследования функционального состояния различных систем, органов и тканей организма, в том числе его изменения под влиянием специфических для данной функции нагрузок:

- электрокардиография

- спирография

- реовазография

- реоэнцефалография

- эхокардиография

- суточное мониторирование ЭКГ

- суточное мониторирование артериального давления



Ультразвуковое обследование:

- УЗИ органов брюшной полости

- УЗИ почек

- УЗИ щтовидной железы

- УЗИ молочных желез

- УЗИ органов малого таза (трансвагинальное+абдоминальное)

- Трансректальное ультразвуковое исследование

- УЗИ сосудов

- денситометрия (диагностика остеопороза)

- триплексное сканирование брахиоцефальных артерий

- транскраниальное дуплексное сканирование

Озонотерапия:

- Является немедикаментозным методом лечения. Эффекты озонотерапии определяются высоким оксилительно-восстановительным потенциалом озона, что обеспечивает двоякий механизм действия: 1) локальный - губительное воздействие на бактерии, вирусы, грибки; 2) системный - повышение иммунитета, улучшение кровоснабжения, нормализация обмена веществ, омоложение организма, очищение и заживление ран.

Стабилометрические исследования:

Стабилометрический комплекс с динамической платформой - диагностический комплекс с биологической обратной связью и пропорциональной оценкой и контролем реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата, нарушений стабильности положения и функции равновесия и других функций организма, отвечающих за координацию движений и способность поддерживать равновесие тела.

Стабилоплатформа позволяет значительно повысить эффективность восстановительных мероприятий в ранних и поздних периодах реабилитации. Для пациентов со стрессовыми расстройствами погружение в виртуальную реальность для улучшения двигательно-когнитивных возможностей также обеспечивается с помощью стабилометрических систем.

Реабилитационно-диагностический комплекс «Trust-M БОС» - это комплекс, который одновременно выполняет несколько функций;

- проводит диагностику опорно-двигательного аппарата у взрослых и детей;

- проводит реабилитацию с использованием метода биологической обратной связи;

- осуществляет контрольные функции.

В Центре ведут прием высококвалифицированные врачи: терапевты, невропатологи, травматолог, уролог, физиотерапевт, иглорефлексотерапевт, мануальный терапевт, врач ЛФК, хирург, озонотерапевт. Круглосуточно оказывается первая медицинская помощь дежурным врачом и фельдшером.

В центре два отделения: отделение неврологии и отделение терапии.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

На первый взгляд определение лечения имеет достаточно простой смысл — это комплекс мероприятий, направленных на устранение патологии и восстановление здоровья больного. Однако, чтобы поставить на ноги защитника Отечества, который вернулся с войны и еще при этом получил ранения и увечья, необходим не только опытный персонал, но и прежде всего доброта, отзывчивость и сострадание.

В нашем Центре проводятся: электролечение, гальванизация, электрофорез, ДДТ, СМГ, электросон, дарсонвализация, УВЧ, ультразвук, лазеролечение, магнитотерапия, СМВ, ДМВ, КВИ.



Основные клинические эффекты: обезболивающий, сосудорасширяющий, противовоспалительный, бактерицидный, седативный, гипотензивный, иммунокорректирующий, спазмолитический.

Углекислые ванны – оказывают благотворное влияние на систему кровообращения и дыхания, нервную систему и утилизацию кислорода в организме.

Сухие углекислые ванны «РЕАБОКС» обладают высокой терапевтической активностью, пролонгированным действием, повышают биологическую активность принимаемых препаратов, хорошо переносятся больными.



Водолечение.

Газовые ванны:

- Водные углекислые ванны - готовятся путем химического насыщения воды углекислотой из растворимых углекислых солей.

- Пароуглекислые ванны - эффект воздействия углекислого газа на организм тот же, но переносится процедура легче, чем водная, т.к. нет гидростатического давления воды, а по сравнению с сухими углекислыми - более интенсивная, т.к. добавляется действие пара.

Ванны ароматические:

- Скипидарные: максимально улучшают кровообращение в мелких сосудах. Прекрасны результат дают при остеохондрозе, полиартрите, хронических заболевания легких, сердечно-сосудистых заболеваниях, урологических заболеваниях и др.

- Хвойные ванны: оказывают седативное, болеутоляющее, антиспатическое, сосудорасширяющее действие.

Минеральные ванны:

- Йодобромные ванны: обладают обезболивающим, противозудным, седативным, рассасывающим действие

- Ванны с бишофитом.

Бишофит – природный минерал, который является уникальным по своему составу и ни в чем не уступает, а в чем-то и превосходит воды Мертвого моря. Применяется при заболеваниях опорно-двигательной, нервной систем, последствиях травм.

-Хлоридно-натриевые ванны: способствуют снятию стресса, уменьшают проявление местных и общих признаков воспаления, улучшают венозный отток, усиливают обменные процессы в коже.

Пресные ванны:

-Контрастные ванны: являются активным закаливающим фактором.

-Жемчужные ванны: применяются при общем утомлении, стрессах, астенических синдромах.

-Вихревые ванны(ножные, ручные): положительно влияют на гемодинамику, повышают тонус вен

Души:

Основным действующим фактором душа является температурное и механическое раздражение.

-Подводный душ массаж6 вызывает выраженное улучшение крово- и лимфообращения, стимулирует обмен веществ в тканях, способствует рассасыванию в них воспалительных очагов.

-Циркулярный душ - оказывает тонизирующее действие

-Душ Шарко применяют для повышения тонуса мускулатуры, при остеохондрозе, заболеваниях суставов и др.

-Восходящий душ: применяется при урологических, гинекологических заболеваниях

-Контрастный душ: для профилактики заболеваний и закаливания организма, при неврастении, гипотонии.

Укутывание:

-Влажное укутывание и сухое укутывание.

В зависимости от методики укутывание может применяться как тонизирующая процедура или как расслабляющая.

Бассейн.

Бассейн оборудован специальным подъемником для людей с ограниченными физическими возможностями. В бассейне проводятся: аквааэробика, занятия ЛФК.



Криотерапия (криосауна) - этот современный физиотерапевтический метод на сегодняшний день относится к числу самых передовых и актуальных технологий. Искусственный холод, вызывающий стрессовое состояние организма, активно влияет на регулирование и усиление обмена веществ, образование необходимых гормонов, улучшение кровообращения и всех процессов в организме человека, отступают все виды боли.

Грязевые аппликации местные:

Галотерапия - лечебный метод, разработанный на основе спелеотерапии (лечеие в условиях микроклимата соляных шахт).



Горный воздух – гипокситерапия



Ингаляционная терапия: ингаляции с шалфеем, кармолисом, ромашкой, эвкалиптом, лазолваном, щелочные, с беротеком, галонеб.



Орошение десен.

Механический массаж:

-массажное кресло

-бесконтактная гидромассажная ванна

-кровать массажер - «NUGA BEST»



Ручной массаж (лечебный массаж).

Различные виды вытяжения позвоночника:

-сухое вытяжение на аппарате «ОРМЕД»

-щадящее вытяжение на терапевтическом мате «Detensor»

Лечебная физкультура:

-в центре проводятся:

- индивидуальные занятия ЛФК

-групповые занятия ЛФК,

-ЛФК в бассейне

-кинезиотерапия,

В ЦВТ широко применяется метод кинезитерапии - лечение правильным движением с применением специальных лечебно-реабилитационных тренажеров.



Прессотерапия: нормализация водного баланса, циркуляции лимфы, межклеточной жидкости. Это неободимое условеи для улучшения венозного кровообращения и обмена веществ в клетках кожи и подкожном жировом слое, что необходимо при лечении и профилактике варикозного расширения вен и целлюлите.

Фитобочка - это эксклюзивный уникальный древнеславянский, в синтезе с древнетибетским, метод восстановления здоровья человека с помощью травяного пара из алтайских трав.

К Вашим услугам на выбор три сауны: инфракрасная, суховоздушная (финская) и криосауна.

Психологическая реабилитация в нашем Центре проводится в комплексе с медицинской и социальной реабилитацией. Для этого созданы два отдельных кабинета:

-зеркальный зал (с сенсорной комнатой);

-кабинет Цветотерапии (с аурокамерой).

Социокультурная реабилитация

- Москва и Московская область богаты уникальными памятниками архитектуры, историей и культурой. Организованные в Центре экскурсии по историческим местам позволяют прикоснуться к великому прошлому нашей страны. Особый интерес для инвалидов представляют экскурсии в Музей Великой Отечественной Войны на Поклонной горе, Третьяковскую художественную галерею, Бородинское поле, Танковый музей в Кубинке, Музейный комплекс «Дорога Памяти» и в Главный Храм Вооруженных сил РФ, а также посещение концертных программ, приуроченных к памятным датам в Лужниках, СК «Олимпийском» и поездки в театр.

Библиотека

Фонд библиотеки нашего Центра насчитывает 14 000 книг. Среди них литература мировой классики, новинки современной беллетристики, научно-популярные издания, газеты, журналы. В библиотеке имеется подборка аудиокниг для слабовидящих людей, есть возможность доступа в интернет. В уютном и просторном читальном зале проводятся творческие вечера, встречи, тематические лекции.



Активный отдых

В ЦВТ им. М.А. Лиходея созданы все необходимые условия для того, чтобы каждый пациент получал положительный заряд эмоций. Это идеальное место для людей, любящих активный отдых. На территории Центра расположены: футбольное поле, открытый теннисный корт, площадка оборудованная уличными тренажерами, пруд для рыбалки, пляж.



Пункт проката предлагает широкий выбор спортивного инвентаря на любое время года:

-лето - роликовые коньки, самокаты, велосипеды, катамараны, ракетки и мячи;

- зима- лыжи, коньки, ледянки, санки, снегоходы.

Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами и футбольными воротами, сеткой для большого тенниса, шведской стенкой и матами. В зале находится стол для тенниса. На полу специальное спортивное покрытие.

Тренажерный зал оборудован современными кардиотренажерами, контролирующими частоту сердечных сокращений и оберегающих от переутомления. Силовые тренажеры от лучших производителей рассчитаны на различные группы мышц. В зале работает инструктор. Проводятся тренировки по фитнесу, аквааэробике, спортивным танцам.



Боулинг - это увлекательная игра, самый настоящий спорт, не требующий специальной подготовки и усиленных тренировок. В нашем центре боулинг оборудован тремя стандартными дорожками и двумя дорожками мини-боулинга. Современный дизайн, уютный бар, танцпол, игровые автоматы, бильярдный стол, проектор и широкоформатный экран для просмотра музыкальных клипов и футбольных матчей. Все это мы рады предложить гостям нашего Центра.



Бар-бильярд предлагает пять столов русского бильярда и один стол американского пула, а так же уютную кальянную комнату для небольшой компании.

Диско-зал предназначен для проведения зажигательных дискотек и вечеринок в стиле «ретро», с живым вокалом и интересными конкурсами. Рядом с залом расположен бар, где можно отдохнуть и выпить прохладительные напитки.

Бар-шашлычная «Тихая гавань» расположен на берегу водохранилища. В летнее время можно отдохнуть на свежем воздухе, зимой насладиться атмосферой домашнего уюта рядом с камином. В баре имеется отдельная VIP-комната для небольшой компании, делового ужина или семейного праздника.

Отдых для души

Энергетическая пирамида - это уникальное архитектурное сооружение, построенное без использования металла из стеклопластиковых конструкций. Пирамиду можно считать уникальным регенератором жизненной силы, заряжающей человеческий организм: уменьшаются головные боли, улучшается психоэмоциональное состояние, повышается тонус, нормализуется сон.



Сад камней - это часть природного уголка, территория вдохновения, зона одиночества, исполненная в японских традициях. Любоваться неподвижными камнями, их формой, фактурой, величием, отражением солнечных лучей, всегда меняющихся во все времена года, никогда не надоест. Сад расположен вблизи энергетической Пирамиды, что позволяет во время прогулки насладиться эстетикой территории Центра.



ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Музейно-мемориальный комплекс включает в себя:

• картинную галерею, состоящую из 40 полотен художника, участника боевых действий в Афганистане, генерал-майора В.П. Куценко;

• выставочный зал;

• молитвенную комнату;

• памятник воинам-интернационалистам на территории ЦВТ им. М.А. Лиходея;

• бюст М.А. Лиходея.



Музей – мемориал «Афганская война»

Открытие музея состоялось 29 февраля 2000 года. Ежегодно его посещают около пяти тысяч человек. Сейчас фонд музея содержит более тысячи экспонатов, среди которых есть уникальные: «карамультук» (черное оружие) душманов, женская и мужская национальная одежда, гитара воина-афганца Е. Пискунова (г. Казань), «минное поле», автомат Калашникова, пулемет Дегрятева, пушка огневой поддержки с вертолета МИ-24 и т.д. Собрано много фотографии, книг карт, документов и наград. В 9-ти журналах с названием городов Афганистана воины-афганцы оставляют свои координаты, по которым их потом находят однополчане.

Музей «История боевых действий на Кавказе»

Музей был открыт 10 ноября 2007 года. В нем находится более 300 экспонатов. Среди них есть и старинные, времен Кавказской войны 19 века и современные – с первой и второй Чеченских компаний, из Беслана, с событий в Цхинвале (08.08.2008 г.) и других военных конфликтов. Посетители в любое время могут послушать интересный рассказ экскурсовода. Фонд музея постоянно пополняется новыми экспонатами, которые находят достойное место в его экспозиции.

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