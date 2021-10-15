Творческий вечер писателя В.Т. Слипенчука в Центральном Доме литераторов

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15 октября 2021, 10:46

21 октября 2021 г. в 18:30 в Большом зале Центрального Дома литераторов состоится творческий вечер известного поэта, прозаика и публициста Виктора Трифоновича Слипенчука, посвященный выходу первых томов его восьмитомного собрания сочинений в издательстве «Художественная литература» в серии «Мастера русской прозы». Издание осуществляется в связи с 80-летием писателя.

Виктор Трифонович Слипенчук автор поэтических книг: «Свет времени», «Путешествие в Пустое место», «Чингис-Хан», «Тринадцатый подвиг Геракла» и других. Пьесы для театра «Губернатор» (полной тонкой иронии и юмора, ждущей своего постановщика). Книг прозы: «Огонь молчания», «Зинзивер», «Звёздный Спас», «Золотой короб». Его поэмы, рассказы, повести, романы и публицистика переведены на японский, китайский, монгольский, украинский, вьетнамский, французский и сербский языки. (Сайт писателя: slipenchuk.ru)

В ходе мероприятия планируется показ документального фильма о творчестве писателя, чтение стихов, выступление артистов и коллективов, исполняющих романсы, песни и музыкальные композиции на стихи В.Т. Слипечука. Ведущие мероприятия – главный редактор еженедельника «Аргументы недели» писатель Андрей Угланов и народный артист России, земляк Виктора Трифоновича – Сергей Степанченко.

Несомненно кульминационным моментом творческого вечера станет общение автора со зрителем и чтение автором своих произведений. Как отмечает В.Т. Слипенчук то, что слышат зрители в зале – это уже прочувствованное, а новые стихотворные строки приходят неожиданно, в общении с людьми. Поворот головы – это тоже поэзия.

Выдающиеся голоса России – Ольга Жигмитова (Заслуженная артистка Бурятии, солистка оперной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, меццо-сопрано), Чингис Раднаев (Заслуженный артист Бурятии), Игорь Лазарев (Заслуженный артист Калмыкии) – исполнят песни и романсы на стихи Виктора Слипенчука из сборника «Свет времени», музыку к которым написал известный композитор, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия и Российской Федерации Виктор Усович. Аккомпанировать артистам будет сам композитор, а также лауреат Международных конкурсов Александр Шайкин.

Ожидаются также музыкальные премьеры: отрывок из поэмы В.Т. Слипенчука «Чингис-Хан» в современном рэп-прочтении исполнит группа «Сириус», прозвучит музыкальная композиция Александра Виста на стихотворение «Горит свеча – Богоявленье!..», написанное в 2020 году.

В антракте будет проходить автограф-сессия, выставка книг писателя МОИ КНИГИ – XXI ВЕК, изданных с 2000 по 2021 годы, презентация собрания сочинений и фуршет.

Приглашение можно скачать здесь: slipenchuk.ru

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