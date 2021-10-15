У Лермонтова было две дуэли, вторая закончилась трагедией

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15 октября 2021, 10:18 Наталья Полянская

Прошло ровно 204 года со дня рождения известного русского поэта и драматурга Михаила Лермонтова. В творчестве Лермонтова сочетаются гражданские, философские и личные мотивы, которые отвечают и по сей день потребностям духовной жизни русского общества.



Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября 1814 года в Москве. Отец Лермонтова был пехотным капитаном. Михаил провёл своё детство в селе Тарханы. Его воспитывала бабушка Елизавета Арсеньева. Бабушка очень любила внука. Долгие годы в детстве Лермонтов страдал золотухой. В десять лет бабушка увезла Михаила на Кавказ, там он впервые влюбился. Мальчик изучал французский и литературу. После возвращения с Кавказа бабушка повезла Лермонтова в Москву, там он поступил в университетский благородный пансион. Он обучался четырём языкам и игре на гитаре, скрипке, виолончели и фортепиано. Также он увлекался живописью.



С 1830 года Лермонтов числился студентом императорского Московского университета. После чего он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Накануне вступления в школу Лермонтов написал стихотворение «Парус». Выйдя из школы он стал корнетом лейб гвардии гусарского полка.



В это время поэт пишет стихотворение «Смерть поэта». На Кавказе он написал произведения «Демон» и «Мцыри».



У Лермонтова было две дуэли. Первая дуэль была, с Эрнестом Барантом, с которым он познакомился на балу у графини Лаваль. В первой части дуэли шпага Лермонтова переломилась. После чего поэт решил не целиться, француз просто промахнулся. А уже вторая дуэль стала для него последней.



В Пятигорске произошла ссора с майором в отставке Николаем Мартыновым. Дуэль состоялась 27 июля 1841 года. Лермонтов выстрелил вверх, а Мартынов сделал выстрел прямо в грудь поэту.

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