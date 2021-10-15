Яндекс начал доставлять продукты в Лондоне

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15 октября 2021, 09:55 Анастасия Иванова

Фото: John Sibley / Reuters

Российская компания Яндекс запустила аналог «Яндекс.Лавки» — сервиса быстрой доставки продуктов — в Лондоне, где будет работать под международным брендом Yango Deli.



Компания открыла четыре локальных мини-склада, с которых будет доставлять продукты в районах Бетнал-Грин, Баттерси, Бермондси и Актон, обслуживая 1,4 миллиона потенциальных покупателей.



CNBC сообщает, что сервис Yango Deli обострит конкуренцию на лондонском рынке. В столице Великобритании представлено множество приложений для быстрой доставки продуктов — от турецкого Getir до немецкого Gorillas. «Великобритания и в частности Лондон являются интересным новым рынком для Yango Deli, поскольку город особенно хорошо подходит для модели дарксторов», — сказала генеральный директор Yango Deli в Великобритании Евгения Черникова.

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