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Яндекс начал доставлять продукты в Лондоне

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Яндекс начал доставлять продукты в Лондоне
Фото: John Sibley / Reuters

Российская компания Яндекс запустила аналог «Яндекс.Лавки» — сервиса быстрой доставки продуктов — в Лондоне, где будет работать под международным брендом Yango Deli.

Компания открыла четыре локальных мини-склада, с которых будет доставлять продукты в районах Бетнал-Грин, Баттерси, Бермондси и Актон, обслуживая 1,4 миллиона потенциальных покупателей.

CNBC сообщает, что сервис Yango Deli обострит конкуренцию на лондонском рынке. В столице Великобритании представлено множество приложений для быстрой доставки продуктов — от турецкого Getir до немецкого Gorillas. «Великобритания и в частности Лондон являются интересным новым рынком для Yango Deli, поскольку город особенно хорошо подходит для модели дарксторов», — сказала генеральный директор Yango Deli в Великобритании Евгения Черникова.

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