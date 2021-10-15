Пользователи Госуслуг узнали, что ревакцинация лишает возможности выезжать за границу по сертификату

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15 октября 2021, 09:43

Фото: Global Look

Россияне столкнулись с неожиданной проблемой: после ревакцинации предыдущий сертификат просто аннулируется, о чем граждан никто не предупреждал. А это значит, что для того чтобы выехать за границу, в любом случае придется делать ПЦР-тест. Новый сертификат, по сути, бесполезен.

Прошедших ревакцинацию в нашей стране не так много. Сделать ее можно только спустя полгода после первой вакцинации. Ответственные граждане, послушавшие призывы властей, получили свою третью дозу и через несколько дней выяснили: теперь на портале «Госуслуги» доступен только последний сертификат. Первый аннулирован. Это подтверждают на горячей линии.

Что же в этом плохого? Дело в том, что ревакцинацию рекомендуют делать «Спутником Лайт», который другие страны пока не признают. Зато с сертификатом о вакцинации «Спутником V» можно въехать, например, в Турцию, Египет, Венгрию без всяких ПЦР-тестов и нервотрепок. В обновленном сертификате о том, что это ревакцинация нет ни слова. А предыдущий, которым можно было пользоваться еще как минимум несколько месяцев, больше недоступен. Почему об этом не предупреждали, когда рассылали призывы скорее пройти ревакцинацию?

Получается, утверждения о том, что привитые и уж тем более ревакцинированные граждане получают ряд привилегий – пустой звук.

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