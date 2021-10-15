У россиян возник спор из-за привязанных к велопарковке собак

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15 октября 2021, 09:34 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Москвичка опубликовала фото, где две собаки привязаны к велопарковке у одного из столичных супермаркетов. Кадр сразу появился в группе в Фэйсбуке «Жители Строгино».



Авторша поста осудила собаководов за то, что они оставили своих домашних питомцев в неположенном месте. Далее в комментариях женщина призналась, что не смогла припарковать свой велосипед где положено, потому что животные не позволили ей подойти ближе. «Благо, другой магазин рядом есть», — добавила жительница столицы.



Подписчики сообщества начали спорить: одни обвинили авторшу претензии в ненависти к собакам. «Издревле так повелось, что люди ненавидят собак, даже если они спокойно привязаны», «Опять бедные собаки виноваты. Да что ж такое?», «Людей надо бояться. К собакам какие претензии?» — комментировали интернет-пользователи.



Другие же возразили, что собаки не виноваты, а ответственность за сложившуюся ситуацию лежит полностью на хозяевах, которые оставили домашних животных там, где не следует. К тому же, по словам москвички, когда она все же попыталась подойти к парковке, животные начали вести себя агрессивно. Другие пользователи отметили, что есть люди, которые боятся собак. «Так не лезьте к собакам. Если я боюсь пауков, я не лезу к паукам», — возразила одна из подписчиц. На это ей ответили: «Давайте, я перед вашей квартирой поставлю коробку с пауками, и не лезьте туда, не надо. А то что нужно поставить велосипед на парковку, а там сидит незнакомая собака, это же мелочи, не правда ли?»

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