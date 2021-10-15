«Быть великим — значит давать направление»: 177 лет со дня рождения Ницше

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15 октября 2021, 09:12 Наталья Полянская

Сегодня исполняется ровно 177 лет со дня рождения немецкого философа и композитора Фридриха Ницше. Он является создателем самобытного философского учения об оценке действительности, принципов морали и культуры.



Фридрих Вильгельм Ницше родился 15 октября 1844 года в Германии в семье лютеранского пастора. Он увлекался изучением античных текстов и интересовался философскими проблемами. С 1862 года он учился в Боннском университете, где изучал теологию и филологию. Будучи ещё студентом, он был приглашён на должность профессора классической филологии в Базельский университет.

Ницше увлекался творчеством Шопенгауэра вместе с Рихардом Вагнером. К тридцати годам его здоровье сильно ухудшалось, все свои проблемы он лечил опиатами.



В 1882 году Фридрих начал писать первую часть своего ключевого произведения под названием «Так говорил Заратустра».



Последние годы Ницше как раз написал те произведения, которые и формируют целостный облик его философии. В 1889 году он столкнулся с помутнением рассудка. Ницше заболел шизофренией и слабоумием. В конце жизни его поместили в базельскую психиатрическую больницу. Философа не стало 25 августа 1900 года.

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