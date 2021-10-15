В этот день 104 года назад была расстреляна Мата Хари

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15 октября 2021, 09:06 Наталья Полянская

Ровно 104 года назад не стало известной исполнительницы экзотических танцев и германской шпионки Маты Хари. Она стала широко известна в Европе, как танцовщица восточного стиля, но во времена Первой мировой войны она занималась шпионской деятельностью.



Настоящее имя Маты Хари - Маргарета Гертруда Зелле. Она родилась 7 августа 1876 года и была застрелена по приговору французского суда за шпионаж в пользу противника 15 октября 1917 года.



Мата Хари родилась в Нидерландах. Ее отец был владельцем шляпного магазина. А ее мать умерла в 1891 году, тогда семья была разрушена. Отец отправил дочь к её крёстному. Она продолжила свое обучение в Лейдене. После нескольких месяцев она сбежала к своему дяде в Гаагу.



В Амстердаме когда ей было восемнадцать лет, девушка вышла замуж за 39-летнего капитана Рудольфа МакЛеода. Рудольф очень плохо относился к Маргарете. Девушка начала изучать индонезийские традиции и работала в местной танцевальной группе.



После чего Мата отправилась в Париж. Там она выступала как цирковая наездница и увлекалась танцами Востока.



Во время Первой мировой войны Мата Хари была голландской поданной. Женщина была немецкой шпионкой ещё задолго до войны, причины её вербовки до сих пор неизвестны.



13 февраля 1970 года Хари вернулась в Париж, там она была арестована разведкой и обвинена в шпионаже в пользу противников. Расстрел был произведен 15 октября 1917 года на военном полигоне в Венсене.

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