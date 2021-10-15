30% южноуральцев хотели бы никогда не работать

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15 октября 2021, 08:16 Анна Семенова

Треть челябинцев работать не хотят. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Вместо этого жители Челябинска хотят путешествовать и посвятить себя хобби.

Количество гедонистов решили подсчитать специалисты службы hh.ru. Оказалось, что ни дня не работать мечтают 30% жителей Челябинской области. Больше половины, а именно 55% опрошенных все-таки не хотят быть безработными постоянно. Еще 15% ответить затруднились.

Трудовые будни (в случае, если не нужно было бы думать о деньгах) южноуральцы хотели бы заменить на путешествия (69%), саморазвитие (57%), хобби (50%), время с семьей (43%). Чуть меньше желающих активно заняться спортом (27%), наукой (8%), ведением блога (5%). Посвятить всего себя тусовкам и светским мероприятием хотели бы 4%.

Самыми большими гедонистами оказались представители сферы продаж, юристы и административное звено.

Были и те, кто ответил, что работал бы даже не ради денег, а потому что любит свою работу. Таких оказалось немало, 26%. В основном это представители сферы медиа и искусства, маркетологи, рекламщики и пиарщики, а также топ-менеджеры.

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