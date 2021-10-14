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Стилист Родионова предложила повторить образ Анны Заворотнюк в удлинённом жакете с грубыми ботинками

, 23:17 Источник: teleprogramma.pro

Стилист Родионова предложила повторить образ Анны Заворотнюк в удлинённом жакете с грубыми ботинками
Анна Заворотнюк, фото: Instagram

Имидж-стилист, консультант и персональный шопер Наталья Родионова оценила образ Анны Заворотнюк, дочери популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, для прогулки по Стамбулу. Девушка предстала в кротких топе и шортах, ярко-розовом удлинённом жакете и стильных очках.

«Грубые ботинки «успокаивают» короткий топ и микро-шорты, снижая сексуальный подтекст комплекта … Стоит отметить, что Анна очень грамотно составила комплект. Кроп-топы мы носим с поясными изделиями на высокой посадке, а длину мини компенсируем удлиненным жакетом, вместо которого может быть длинная oversize рубашка или тренч», - поделилась она в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Стилисту также понравились украшения, подобранные Анной. По ее словам, «два-три тонких ожерелья, собранные в один гарнитур, красиво дополняют и освежают даже самый простой летний образ». Кроме того, Родионова призвала всех женщин примерить очки с цепочкой, поскольку это удобно и стильно.

«Не нужно думать, куда деть очки, заходя в помещение», - добавила она.

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