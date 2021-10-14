Выступление Гедиминаса Гелготаса с ансамбля «NICO» закрывает II Международный музыкальный фестиваль «Солисты Балтики»

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14 октября 2021, 22:10 Виктория Хорт

Фото: Гедиминас Гелготас, фотограф — А. Соколов

Концерт пройдёт 18 октября, в 19.00 в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии, при поддержке Литовского института культуры.

Очень приятно, что это долгожданное событие состоится в культурной столице очень скоро. Считается, что Гелготас и «NICO» - революция филармонических концертов. Музыкальные критики в первую очередь отмечают новаторство и артистичность исполнения, в котором отражается дух нашего времени. Гедиминас Гелготас – всемирно признанный композитор и дирижёр. Тот, кто хоть однажды видел его выступление, постарается вновь и вновь пережить яркое впечатление.

Организаторам II Международного музыкального фестиваля «Солисты Балтики» удалось этой осенью порадовать питерскую публику приездом знаменитого европейского ансамбля.

Фото ансамбля - Евгения Боргардт

«NICO» отмечает пятнадцатый сезон: в последние годы коллектив дебютировал в лучших концертных залах и главных фестивалях Европы, Америки, включая лондонские «St Martin-in-the-Fields» и «Roundhouse», лейпцигский «Gewandhaus», «Usedom Music Festival». Полтора года назад Гелготас и «NICO» впервые успешно выступили на сцене Малого зала филармонии.



18 октября Петербургским любителям музыки коллектив представит новую программу. Её автор, композитор и режиссёр – Гедиминас Гелготас, художественный руководитель «NICO», музыкальный лидер стран Балтии, лауреат премии «Невского фонда», врученной ему на «Verbier Festival» (Швейцария).



Гелготас: «Единственная важная вещь это то, что говорит музыка слушателю и насколько это востребовано. Мы становимся все более открытыми, больше нет строгих правил, где можно исполнить какую-то музыку, а где нет».



Музыканта отличают высочайшая музыкальная культура, смелость и творческая свобода - в этом корень успеха «NICO».



Премьеры симфонических произведений маэстро состоялись в престижных европейских концертных залах и на международных фестивалях. В 2006 году Гелготас создал Камерный оркестр новых идей, чтобы воплощать свои новаторские замыслы.



«NIСO» - струнный ансамбль, музыканты играют все композиции наизусть. «NIСO» представил музыку Гелготаса в Европе, США, Азии, ОАЭ. В Санкт - Петербурге - на сцене Мариинского театра, в Большом и Малом залах филармонии. В Москве радовал публику в концертном зале им. Чайковского.



Произведения Гелготаса в исполнении «NIKO» записаны в студиях «Paramount» (Лос-Анджелес) и «Metropolis» (Лондон), представлены в записях и эфире крупнейших вещательных компаний среди которых «Classic FM», «BBC», «Mezzo TV», «Radio France», «WQXR», «BR Klassik», радио «Орфей», «Naïve Classique» и др.



Гедиминас Гелготас родился в Вильнюсе в 1986 г., вырос в семье музыкантов, окончил Литовскую академию музыки и театра, по классу композиции и оркестрового дирижирования, а также «Hochschule für Musik und Theatre Hamburg» под руководством с Питера Майкла Хамеля. Первая скрипка «NICO» - Аугуста Юсионите, она также главный концертмейстер Филармонического оркестра Балтийского моря (дирижер К. Ярви).

Международный музыкальный фестиваль "Солисты Балтики" ежегодно проходит на сцене Малого зала Санкт-Петербургской академической филармонии, его задача - представить петербургской публике новые музыкальные таланты стран Балтийского региона.



В программе - Вивальди, Ф. Гласс, Гелготас, Чюрлёнис, Хильдегард фон Бинген, М. Рихтер.

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