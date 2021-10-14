Собянин: Разыграем 10 квартир среди прошедших вакцинацию москвичей

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14 октября 2021, 21:56

Фото: Global Look

Сергей Собянин объявил о том, что в столице стартует розыгрыш квартир среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Акция инициирована Московской торгово-промышленной палатой, призы предоставляют застройщики.

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку», - заявил мэр Москвы. По словам градоначальника, это дополнительные стимулы, но все же нужно помнить, что главный – собственное здоровье.

Принять участие в розыгрыше однокомнатных квартир в Москве могут граждане России старше 18 лет с московским полисом ОМС, которые получили первый компонент вакцины от ковида или прошли ревакцинацию.

Первый розыгрыш пройдет 27 октября. Среди тех, кто вакцинировался на предыдущей неделе - с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить каждую среду, последний - 24 ноября. Еженедельно на протяжении пяти недель будут разыгрывать по две однокомнатные квартиры в столице.

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