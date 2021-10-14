Латвия: не так просто справиться с русским медведем

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14 октября 2021, 21:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

И вновь проблема в Латвии: на границе с Эстонией буквально нашествие медведей! Косолапые бродят по дворам, заглядывают в окна и хотят попасть в дома. Местные жители в шоке!

Видимо, лесные хищники пришли в Эстонию, затем в Латвию из Ленинградской области. Все ничего, но вот только местные жители уже не могут спокойно уживаться с косолапыми: медведи хулиганят! Практически вечером сложно в приграничном районе выйти на улицу: медведи бродят по дворам, заходят в сараи, где рвут мешки с кормами, заглядывают в окна, разоряют мусорники, но главное – ничего не боятся! Местные жители пытались отогнать их выстрелами, криками и даже петардами, но бурые красавцы остаются при «своих интересах».



Следует отметить, что в Латвии запрещено убивать медведей!



А, что же тогда делать?



Известно, что есть «особенные» хулиганы – два медведя-подростка, которые держат в страхе население. Специалисты разработали план: поймать медведей, конечно, при помощи укола, посадят в клетки и разлучат. Так придумал Департамент охраны природы Латвии вместе с эстонскими специалистами.



Сказано-сделано! В операции принимали участие ряд экспертов – специалист из Эстонии, у которого есть опыт в усыплении медведей, охотники, специалисты Управления охраны природы Латвии, а также ветеринар из Рижского зоопарка.



Ловили целый день! Увы, операция не увенчалась успехом!



Да уж… не так ли легко прибалтийцам справиться с русским медведем…

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