Собянин отметил кратный рост числа ресторанов и кафе в Москве за несколько лет

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14 октября 2021, 21:02

Фото из открытых источников

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о росте числа ресторанов в Москве в три раза, а кафе - в два раза. Об этом он сообщил в четверг в ходе церемонии вручения звезд известного гида.



«В Москве очень много звезд, но мишленовских еще не было. Я поздравляю с этим событием. У Москвы большие гастрономические, исторические корни. Обычные московские рынки начали превращаться в гастрономические центры. Сегодня улицы превращаются в гастрономические кварталы. Количество ресторанов в Москве увеличилось в три раза, количество уличных кафе - в два раза. И сегодня можно гулять по улицам Москвы на экскурсии в летние кафе и рестораны. Я горжусь, что рестораны Москвы стали еще одной визитной карточкой нашей замечательного города»,- заявил Сергей Собянин.



Он отметил, что в течение последних 10 лет Москва входит в список лучших мировых столиц в плане гастрономии.



«Это было частью нашей общей идеологии - создание мирового города, открытого для людей», - считает мэр столицы.



«Рестораны Москвы стали еще одной визитной карточкой нашего замечательного города, привлекательной стороной для десятков миллионов туристов со всей России и всех стран мира. Я очень благодарен «Мишлен», что он обратил на наш город внимание, на наши замечательные рестораны, особенно это важно в сложный период, когда в мире бушует пандемия и ресторанный бизнес, общественное питание, отрасль гостеприимства находятся в сложной экономической ситуации, это большая моральная поддержка»,- сказал Сергей Собянин.



Мэр также выразил благодарность инвесторам, которые продолжают вкладывать в развитие ресторанного бизнеса столицы, поварам, которые продолжают быть на своих рабочих местах в условиях пандемии, и «работать на благо Москвы, на благо своего бизнеса».



«Я благодарен сотням тысяч людей, которые работают на предприятиях московского общественного питания. Спасибо вам огромное за мужество и ту радость, которую дарите москвичам, спасибо большое. Тяжелые времена проходят, и Москва проживала их неоднократно. Уверен, что это испытание сделает нас только крепче, сделает наше развитие еще более динамичным»,- сказал он.



Сергей Собянин добавил, что «купцы и дворяне закладывали последний рубль, чтобы достойно угостить гостей».



«В советское время, к сожалению, эти традиции во многом были утеряны, а первоклассный ресторанный бизнес превратился в советский общепит. В 1990-е годы Россия и Москва вдруг очнулись от всего этого и начали наверстывать»,- сказал Сергей Собянин.



Мэр подчеркнул, что тогда в Москве появились сотни хороших ресторанов, которые удивляли гостей изысканностью блюд, «тем не менее, это были рестораны все равно для ограниченного круга очень небедных москвичей».



Церемония вручения звезд «Мишлен» московским кафе и ресторанам проходит в четверг вечером в столичном концертном зале «Зарядье». Москва стала первым городом СНГ, в котором «Мишлен» отметит заведения своими звездами и специальными знаками, а Россия - 33-й страной, для городов которой подготовлен самый авторитетный в мире гастрономический гид. Московский гид будет состоять из 69 заведений.





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