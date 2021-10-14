В Москве девять ресторанов получили звезды Michelin

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14 октября 2021, 20:59 Источник: РИА Новости

В концертном зале «Зарядье» в Москве прошла презентация гида Michelin. Россия стала 33-й страной, где выпустили этот гастрономический путеводитель, в него войдут 69 столичных ресторанов.

Первые в истории России звезды получили девять московских ресторанов. Одной звезды удостоились семь заведений: «Селфи» (шеф-повар Анатолий Казаков), «Белуга» (Евгений Викентьев), Grand Cru (Давид Эммерле), White Rabbit (Владимир Мухин), Biologie (Екатерина Алехина), «Сахалин» (Алексей Когай) и CABBA (Андрей Шмаков); двух: Artest Chef's table (Артем Астафьев) и Twins Garden (Сергей и Иван Березуцкие).

«Получение звезды - это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами»,- отметил соведущий торжественной церемонии, международный директор гидов «Мишлен» Гвендаль Пулленек.

Главными критериями отбора являются качество кухни, мастерство шеф-повара и его команды, гармония вкусов, сочетание продуктов как в меню, так и в готовом блюде, уникальность шефа и постоянство работы заведения.

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