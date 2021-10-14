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В Краснодаре обсудили подготовку кадров для транспортной отрасли

, 19:41

В Краснодаре обсудили подготовку кадров для транспортной отрасли

Ресурсный центр поддержки гражданского общества Кубани 13 октября стал площадкой для отраслевой конференция по теме «Подготовка кадров для транспортной отрасли Краснодарского края». Организатором встречи выступило Общественное движение «Кубань – территория безопасности».

Участники мероприятия вынесли на обсуждение самые актуальные на сегодняшний день проблемы отрасли: от нехватки учебных практик и стажировок для студентов до падения престижа профильного высшего образования.

Открывая обсуждение, к участникам конференции обратилась исполнительный директор Фонда поддержки гражданского общества Кубани, эксперт Общественной палаты Краснодарского края, доктор экономических наук, профессор Виолетта Гассий.

– Современные тенденции развития транспортной отрасли и подготовка кадров являются одной из приоритетных задач развития РФ. Без подготовки квалифицированного персонала невозможно говорить о достижении национальных целей развития. Наша задача сегодня – выработать единую позицию в новых условиях и обсудить аспекты будущей работы, – сказала Виолетта Гассий.

На конференции присутствовали представители муниципальных органов власти, правоохранительных органов, представители высших учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров, а также студенты ВУЗов.

Значимость мероприятия подчеркнул президент Фонда поддержки гражданского общества Кубани, член Общественной палаты Краснодарского края Сергей Петухов.

Неслучайно гражданское общество является инициатором таких встреч. Это важно: собирать вместе людей, которые живут в Краснодарском крае и знают о его проблемах. Нам всем необходимы вести полноценный диалог на всех этапах взаимодействия, чтобы не только выявлять возникающие проблемы, но и находить пути их эффективного решения. Я считаю, что наш Ресурсный центр выступает в роли именно такой площадки – и наша встреча сегодня самое наглядное тому подтверждение.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, поднял проблему нехватки учебных практик и стажировок для студентов.

– Сейчас в дорожно-транспортной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров в управленческом звене. Их практически вообще нет. Буквально сейчас мы не можем найти сотрудников на две актуальные вакансии. Это происходит потому, что политика городской мобильность существенно изменилась. К примеру, мы 10 лет пытались создать и по итогу не реализовали Центр общественного дорожного движения, – сказал Владимир Архипов.

Помимо этого, Владимир Архипов поднял тему несколько остро актуальных тем для города: школьные перевозки, развитие платных парковочных пространств, профильные подразделения в институтах для обучения транспортных специалистов. В завершение своего выступления он выразил благодарность Фонду поддержки гражданского общества Кубани за организацию данной конференции и отметил, что данная встреча является первой попыткой собрать всех вместе для решения данной проблемы.

К.т.н., доцент кафедры транспортных процессов и технологических комплексов КубГТУ, Владимир Нагорный подтвердил недостаточную подготовку специалистов. По его словам, численность абитуриентов в университете снизилась с 200 до 50-70 человек в год. 

Д.эк.н., заведующая кафедрой государственного и муниципального управления КубГУ Татьяна Мясникова продолжила тему, отметив, что полученные студентами знания не соответствуют современным требованиям. Она заявила, что ещё одной проблемой стало отношение современных подростков к высшему образованию:

– Если мы в своё время считали, что обучение в ВУЗе уже является достижением и стремились к этому, то для современной молодежи характерно четко рассчитывать затраты и предполагаемые выгоды. И если молодёжь не видит перспектив в профессии, она на эту специальность не пойдёт, – подчеркнула Татьяна Мясникова. 

Людмила Кравченко, к.т.н., доцент кафедры организации перевозок и дорожного движения КубГТУ, отметила, что проблема кроется в системе образования, которая ограничивает преподавателей в лекционных часах. Отведенного времени недостаточно для полноценного обучения молодежи всем навыкам работы в транспортных службах.

Жанна Белоцерковская, директор АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» представила участникам АНОО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного комплекса», подробно рассказала о работе центра и осуществляемых образовательных программах учреждения. 

По итогам конференции участники было предложено создать единую координационную площадку для объединения усилий по подготовке кадров и консолидации ресурсов на базе Фонда поддержки гражданского общества Кубани.

 

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ХС