В Краснодаре обсудили подготовку кадров для транспортной отрасли

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14 октября 2021, 19:41

Ресурсный центр поддержки гражданского общества Кубани 13 октября стал площадкой для отраслевой конференция по теме «Подготовка кадров для транспортной отрасли Краснодарского края». Организатором встречи выступило Общественное движение «Кубань – территория безопасности».

Участники мероприятия вынесли на обсуждение самые актуальные на сегодняшний день проблемы отрасли: от нехватки учебных практик и стажировок для студентов до падения престижа профильного высшего образования.

Открывая обсуждение, к участникам конференции обратилась исполнительный директор Фонда поддержки гражданского общества Кубани, эксперт Общественной палаты Краснодарского края, доктор экономических наук, профессор Виолетта Гассий.

– Современные тенденции развития транспортной отрасли и подготовка кадров являются одной из приоритетных задач развития РФ. Без подготовки квалифицированного персонала невозможно говорить о достижении национальных целей развития. Наша задача сегодня – выработать единую позицию в новых условиях и обсудить аспекты будущей работы, – сказала Виолетта Гассий.

На конференции присутствовали представители муниципальных органов власти, правоохранительных органов, представители высших учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров, а также студенты ВУЗов.

Значимость мероприятия подчеркнул президент Фонда поддержки гражданского общества Кубани, член Общественной палаты Краснодарского края Сергей Петухов.

Неслучайно гражданское общество является инициатором таких встреч. Это важно: собирать вместе людей, которые живут в Краснодарском крае и знают о его проблемах. Нам всем необходимы вести полноценный диалог на всех этапах взаимодействия, чтобы не только выявлять возникающие проблемы, но и находить пути их эффективного решения. Я считаю, что наш Ресурсный центр выступает в роли именно такой площадки – и наша встреча сегодня самое наглядное тому подтверждение.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, поднял проблему нехватки учебных практик и стажировок для студентов.

– Сейчас в дорожно-транспортной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров в управленческом звене. Их практически вообще нет. Буквально сейчас мы не можем найти сотрудников на две актуальные вакансии. Это происходит потому, что политика городской мобильность существенно изменилась. К примеру, мы 10 лет пытались создать и по итогу не реализовали Центр общественного дорожного движения, – сказал Владимир Архипов.

Помимо этого, Владимир Архипов поднял тему несколько остро актуальных тем для города: школьные перевозки, развитие платных парковочных пространств, профильные подразделения в институтах для обучения транспортных специалистов. В завершение своего выступления он выразил благодарность Фонду поддержки гражданского общества Кубани за организацию данной конференции и отметил, что данная встреча является первой попыткой собрать всех вместе для решения данной проблемы.

К.т.н., доцент кафедры транспортных процессов и технологических комплексов КубГТУ, Владимир Нагорный подтвердил недостаточную подготовку специалистов. По его словам, численность абитуриентов в университете снизилась с 200 до 50-70 человек в год.

Д.эк.н., заведующая кафедрой государственного и муниципального управления КубГУ Татьяна Мясникова продолжила тему, отметив, что полученные студентами знания не соответствуют современным требованиям. Она заявила, что ещё одной проблемой стало отношение современных подростков к высшему образованию:

– Если мы в своё время считали, что обучение в ВУЗе уже является достижением и стремились к этому, то для современной молодежи характерно четко рассчитывать затраты и предполагаемые выгоды. И если молодёжь не видит перспектив в профессии, она на эту специальность не пойдёт, – подчеркнула Татьяна Мясникова.

Людмила Кравченко, к.т.н., доцент кафедры организации перевозок и дорожного движения КубГТУ, отметила, что проблема кроется в системе образования, которая ограничивает преподавателей в лекционных часах. Отведенного времени недостаточно для полноценного обучения молодежи всем навыкам работы в транспортных службах.

Жанна Белоцерковская, директор АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» представила участникам АНОО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного комплекса», подробно рассказала о работе центра и осуществляемых образовательных программах учреждения.

По итогам конференции участники было предложено создать единую координационную площадку для объединения усилий по подготовке кадров и консолидации ресурсов на базе Фонда поддержки гражданского общества Кубани.

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