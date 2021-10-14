За что Яниса Адамсонса обвинили в шпионаже в пользу России
14 октября 2021, 17:59Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Латвийского депутата Сейма Яниса Адамсонса обвинили в шпионаже в пользу России и заключили под стражу. Чем же занимался депутат?
По мнению латышских СМИ, г-н Адамсонс занимался «шпионской журналистикой». Стало известно, что с июля 2016 года Янис Адамсонс собирал информацию по заданию российских спецслужб. Так написал, по мнению латышских СМИ, в заключении следователь Э.Виксне.
Есть информация о том, что «слил» сам депутат Адамсонс следствию: «8 апреля 2021 года со своей почты отправил некому Силонову 28 файлов, которые свидетельствуют о целенаправленном сборе данных».
13 октября Рижский суд постановил оставить под арестом депутата Сейма Яниса Адамсонса, и данное решение обжалованию не подлежит. Даже несмотря на серьезные заболевания депутата.
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