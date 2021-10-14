Поведение детей в соцсетях нуждается в кибергигиене

Аргументы Недели → Общество 13+

14 октября 2021, 17:25

На основе исследования «Лаборатории Касперского» выяснилось, что большинство детей получают заявки в друзья в социальных сетях от незнакомых людей. При этом только половина детей указывает настоящий возраст. Порядка 30% страниц детей остаются открытыми, что позволяет присылать им сообщения любому пользователю.



В 39% семей случаются конфликты из-за виртуальной жизни ребёнка. Дети очень часто пытаются скрыть от родителей контент, который они смотрят в интернете. Центр «Безопасность 2.0», функционирующий при комиссии Общественной палаты, указал на увеличение количества постов в соцсетях, которые относятся к личной информации. Подростки любят выкладывать фотографии на фоне дорогостоящих предметов и вещей. Многие из таких снимков сопровождаются геотегами.



Пандемия оказала влияние на активность детей в сети. Общественные организации и политики предлагают ввести в образовательных учреждениях уроки кибергигиены. Вместе с этим родители должны регулярно общаться с детьми, объяснять принципы функционирования социальных сетей и потенциальные угрозы. Ребёнка необходимо держать на контроле в мягком формате, чтобы он не закрылся и не замкнулся. Ослаблять контроль можно по мере взросления ребёнка.





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