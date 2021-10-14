На что канцелярия президента Латвии тратит деньги

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14 октября 2021, 17:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь очередной скандал в маленькой Латвии: в тот момент, когда многие латвийцы в шоке от безработице, ненормально большими ценами на продукты, электричество, отопление, от долгов за коммунальные услуги, канцелярия президента планирует купить концертный рояль стоимостью 183 921 евро для праздничного зала Рижского замка.

И это только начало: согласно законопроекту о государственном бюджете на 2022 год планируется потратить 6,7 миллиона евро. На что? Например, 70 000 евро на благоустройство Рижского замка, а 568 000 евро на финансирование Саммита Инициативы трех морей… 1,2 миллиона евро планируется потратить на мероприятия, а 2,6 миллиона на оплату труда персонала.

Для маленькой и практически нищей Латвии, которая, благодаря правительству двух «гастарбайтеров», как называют американского премьера Кришьяниса Кариньша и заезжего президента Эгилса Левитса, латвийцы, извините, это уже непомерные суммы! В то время, когда средняя зарплата простого латвийца колеблется от 300 до 800 евро до уплаты налогов. Так «говорят» цифры из Государственного агентства занятости.

Разумеется, узнав из латвийских СМИ, что почти 200 тысяч просто пойдут на ненужные развлечения, понты, местные жители возмутились:

«Закладывать такую сумму на покупку нового рояла, говоря, что это необходимо, абсолютно бессовестно. А кто на нем будет играть? Сам Павлютас приедет? (министр здравоохранения Латвии по профессии пианист - прим. "АН") Пригласят ли подыгрывать трубачей? В то время, когда из-за роста цен на электричество пенсионеров ждет крайне сложная зима, включать в бюджет рояль – просто ненормальное бесстыдство!», - заявила титульный публицист Элита Вейдемане.

Все чаще в Латвии стали громко шептать, что пора прибегать к радикальным методам, чтобы это правительство ушло в отставку! Латышских слов «иностранное» правительство г-на Кариньша не понимает. А о каких радикальных мерах идет речь? Видимо, о серьезных митингах, где главное оружие не слова, а национальное «средство обороны» - навозные вилы… Тут и «ната» не поможет… Не дай Бог!

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