Элистинский суд подошёл к финишу в деле волгоградского предпринимателя

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14 октября 2021, 16:55

Судебные заседания и показания свидетелей подтвердили абсурдность ситуации

Малый бизнес в Волгограде находится под таким давлением и контролем со стороны разных государственных структур, что кажется, может превратиться в редкую птицу, которую мы рискуем вовсе потерять. Хотя от «малых» зависит работа огромного числа различных организаций и учреждений, пополнение налоговой казны и создание рабочих мест, что особенно актуально в наше кризисное время. «Аргументы недели» следят за парадоксальным уголовным делом волгоградского предпринимателя.

В Элистинском городском суде Республики Калмыкия прошли финальные заседания по делу ООО «ОКС» и предпринимателя Николая Коваля. Напомним, что компания, в которой он работает, в 2018-м году выиграла аукцион на поставку картофеля для республиканской ФСИН Калмыкии. На момент приемки никаких претензий к качеству товара не было, о чем свидетельствуют подписанные комиссией акты и сам факт приемки. Свидетели обвинения в ходе судебных слушаний подтверждают, что порченый или не соответствующий ГОСТу продукт они бы не приняли. Более того, претензий не возникло и на все время гарантийного срока. Значительную часть заготовленного картофеля благополучно съели. Но прошла зима, настало лето, и ФСИН неожиданно обнаружила, что картошка на складе стала гнить. Собралась комиссия, которая провела собственную экспертизу, даже не потрудившись вызвать поставщика или его представителя. Не смотря на то, что все гарантийные сроки прошли, товар признали испорченным, и только 6 июня выставили претензию о замене некачественного товара, на тот момент уже просроченного.

Дальше вообще начался страшный сон предпринимателя: к делу подключился элистинский УБЭП и республиканская прокуратура. Серьёзные структуры, видимо, решили выполнить план по раскрытию серьёзных преступлений, и обвинили волгоградского предпринимателя в мошенничестве по госконтракту, а чтобы ещё больше нагнать жути, выставили иск на всю сумму поставки – один миллион 770 тысяч рублей. И на ту картошку, что была благополучно съедена, и на ту, к которой после долгого хранения возникли претензии. То есть, продукт был использован по назначению – съеден, предпринимателю его никто не вернет, а ещё и требуют деньги, которые были получены непосредственно в результате коммерческой деятельности.

Судебные заседания и показания свидетелей подтвердили абсурдность ситуации. И водители-экспедиторы, и члены приемочной комиссии свидетельствовали о выгрузке и приемке товара без нареканий. Представитель ФСИН подтвердила, что тыловая служба отвечает за подготовку документов, приемку и соответствие контракту, и никаких претензий на этих этапах не было.

Защита опровергла доводы обвинения, представив неопровержимые доказательства по качеству картофеля и в целом по исполнению контракта. Опровергнуто и самое тяжелое обвинение – в мошенничестве и присвоении денег обманным путём. Все деньги, как и предусмотрено контрактом, поступили на казначейский счет фирмы и свидетельств, что они обналичивались, выводились или были присвоены каким-то другим путем, нет. Никаких премий или других вознаграждений не выписывалось, рассыпалась версия присвоения и личного обогащения.

Несмотря на это, прокурор поддержал первоначальный иск на всю сумму контракта и обвинение в мошенничестве, потребовав реальное наказание в виде лишения свободы и штрафа. И хотя есть мнение, что у республиканских силовиков свой особый мирок с круговыми обязательствами, хочется надеяться на победу здравого смысла и законности.

Опять же, вопреки расхожему представлению об элистинском городском суде, как организации, благосклонной к работе и версиям местных республиканских силовых органов, наш корреспондент, по крайней мере, во время судебных заседаний, такого расположения не заметил. Так же, как и к чести судейской мантии, судья работе журналистов не препятствовал, и со своей стороны профессионально содействовал работе нашей редакции.

«Аргументы недели» продолжают следить за ситуацией и готовы информационно поддерживать волгоградских предпринимателей.

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