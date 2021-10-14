Слабовидящие россияне жалуются, что им выдают некачественные или неработающие средства технической реабилитации

Аргументы Недели → Общество 13+

14 октября 2021, 17:20 Александр НЕФЕДОВ

Есть такая цифра: сегодня более 210 тысяч россиян являются незрячими и слабовидящими. Это экспертная оценка. Точное количество людей, у которых серьезные проблемы со зрением, похоже, не знает никто. Официальные органы при этом отмечают, что ежегодно инвалидность по зрению получают около 45 тысяч человек. По закону каждому из этих людей положена помощь государства. И это касается не только выплат пенсий по инвалидности. Незрячим и слабовидящим помогают и средствами технической реабилитации, которые призваны приостановить развитие недуга или дать возможность коммуницировать с обществом. Помогают на миллиарды рублей из госбюджета. Если верить чиновничьим отчетам, система оказания этой помощи отлажена и работает как часы. Но по факту…

Счастье через тендеры.

В последнее время, например, у слабовидящих пользователей много претензий к так называемым ЭРВУ - электронным ручным видеоувеличителям. Штука для человека с ухудшающимся зрением незаменимая. Прибор представляет собой экран вроде смартфона, который способен в режиме реального времени многократно увеличивать текст или любые прочие изображения. В первую очередь для чтения. (Другими словами, это что-то вроде мощной старинной лупы с кучей других дополнительных функций вроде фотосъемки изображений и сохранения их в памяти устройства).

Но для начала несколько фактов для понимания, как устроена система.

- Каждому человеку в нашей стране после получения инвалидности выдают ИПРА - индивидуальная программа реабилитации и абилитации.

- В этом документе прописывается, какие нужны инвалиду средства технической реабилитации (ТСР) - перечисляются устройства, которые гражданин имеет право получить бесплатно.

- Закупкой ТСР для стоящих на очереди инвалидов занимаются местные отделения ФСС, Фонда социального страхования.

- Они проводят тендеры, выставляя условия для необходимых устройств - по функциям, техническим требованиям, цене. Свои заявки на участие в тендере подают все заинтересованные фирмы - дистрибьюторы и производители.

Почему болят глаза.

И вот эти самые ручные видеоувеличители, о которых говорится выше, - одни из самых востребованных устройств, которые выдаются слабовидящим.

В интернете можно обнаружить немало отзывов от теряющих зрение людей, которые получили бесплатные ЭРВУ по программе реабилитации. После недолгого использования некоторых моделей у людей появляются головные боли.

В частности, такие претензии - к ручным увеличителям марки «Визор».

- Многие начинают жаловаться [после использования этого видеоувеличителя] на головные боли, резь в глазах, - рассказал журналистам председатель Приволжской местной организации Нижегородской областной организации ВОС (Всероссийского общества слепых) Вячеслав Царегородцев. - Бывают устройства такого качества, что даже срок годности на упаковке в магазине не прочитать. Я этот «Визор» держу как пример того, что нельзя использовать при плохом зрении. Разумеется, сейчас на рынке есть электронные ручные видеоувеличители, которые намного лучше по качеству. Но проблема в том, что многим слабовидящим выдают именно «Визор».

Почему у людей от «Визора» может болеть голова, довольно доходчиво объяснял один из ведущих российских экспертов по средствам технической реабилитации Александр Пивень (он и сам слабовидящий). В частности, он делал обзор самых ходовых моделей ЭРВУ для YouTube-канала Tech4Blind.

Пивень с коллегами измеряли так называемую частоту обновления изображения. Устройство, напомним, электронное. И тут важно, чтобы человек, который ведет видеоувеличителем по строке, мгновенно, без задержек, получал изображение. Эксперты исследовали «картинки», которые дают устройства разных производителей. При движении по строке «Визором» даже невооруженным взглядом видно, что изображение как будто ломается. Техника просто не успевает «читать» буквы. Просчитали частоту обновления изображения. У «Визора» получилось 18 кадров в секунду. А у конкурентов - в разы больше, и даже выше минимально допустимого показателя 50 к/сек. Выходит, что «Визор» выдает качество изображения в 3 раза хуже необходимого минимума, поэтому у тех, кто им пользуется, и начинает резать глаза?

Какая польза от бесполезного?

Кстати, «Визор» - российская разработка. Продукт екатеринбургской компании «Круст».

«Конспирология состоит в том, что якобы (на данный момент этого никто, конечно, с уверенностью утверждать не может) «Визор» часто побеждает в региональных тендерах на закупку ТСР для слабовидящих, потому что имеет несколько отличительных особенностей, которых у конкурентов нет, - пишет «Комсомольская Правда». - В технических заданиях, как говорят, описаны именно «фишки» «Визора». Следовательно, всем «нормативам» может соответствовать только эта модель. Речь, например, идет о голосовом оповещении при включении (мол, добрый день, давайте поработаем), возможности подключать наушники, двух камерах».

Эксперты говорят, что подобные функции по сути бесполезны. Например, голосовые подсказки большинство пользователей отключают почти сразу. Звук им не нужен, потому как устройство ведь - визуальный помощник, а не звуковой. Соответственно, подключение наушников тоже ни к чему. Как и две камеры.

Другие производители в своих ЭРВУ такие функции даже не закладывают. Потому что ими никто не пользуется.

При этом давно ведь известно об особенностях национального тендеропроведения. Можно прописать такие условия, которым изначально будет соответствовать только один участник. Он, соотвественно, и победит.

Но это, конечно, пока лишь предположения конспирологов.

Кто виноват и что делать?

Независимые эксперты в один голос объясняют, что ФСС тут как раз не причем. Да, организация проводит тендеры, но при этом не имеет собственных специалистов, которые могут сформулировать требования к устройствам, необходимым слабовидящим как технические средства реабилитации (ТСР). Тут на помощь приходят эксперты Всероссийского общества слепых. Именно они пишут нормативы. И для ручных видеоувеличителей в том числе.

Самое интересное, что все эти эксперты ВОС - зрячие (!!!) люди. Почему в коллегии таких экспертов не включают слабовидящих? Большой вопрос.

Все счастливы. По крайней мере, официально.

К слову, у инвалидов по зрению есть претензии не только к ЭРВУ производства компании «Круст», но и к другой технике, которая побеждает в тендерах и раздается по ИПРА.

Например, в прошлом году получила большой резонанс история незрячего москвича Алексея Черникова. Молодому человеку выдали портативный компьютер со шрифтом Брайля (такие устройства стоят около 250 тысяч рублей). Получил коробку. Расписался. Включил. Аппарат буквально за две минуты очень сильно нагрелся, запахло жженным пластиком. А потом и вообще намертво отключился. Алексей обратился к производителю - компании «Круст». Но там заменить неработающую технику отказались. Отказал в помощи и столичный Департамент образования - мол, вы же при получении подписали, что принимаете устройство… Вопрос разрешился лишь когда родители Черникова пригрозили, что будут обращаться в прокуратуру. «Круст», чтобы замять скандал, предоставил незрячему парню портативный компьютер другого российского производителя. К нему у Черникова никаких нареканий.

Алексею повезло:

а) он живет в Москве, в столице проще поднять скандал, чтобы добиться правды,

б) Москва чаще всего закупает для незрячих и слабовидящих самые качественные средства технической реабилитации.

В регионах подобные случаи ничем хорошим не заканчиваются. Сломался аппарат сразу после включения? Сами виноваты. Да и чего вы возмущаетесь, вы ведь все равно этот прибор от государства бесплатно получили! Так обычно объясняют инвалидам «компетентные» товарищи. И инвалидам почему-то становится стыдно. Хотя по факту ситуация ужасна: государство заплатило за корявую технику немалые деньги, по бумагам помощь нуждающемуся в ТСР человеку оказана, а по факту бесполезный прибор отправляется в мусорку. Производитель и чиновники счастливы (одни получили свои денежки, другие успешно освоили бюджеты).

«Это устройство - издевка над незрячими людьми».

Или вот еще история. Слабовидящий блогер Евгений Сумцов из Кемеровской области сделал обзор на «крустовский» тифлофлешплеер «Соло 1» (это устройство для прослушивания «говорящих книг»). Основные претензии: запутанная навигация, в настройке сложно разобраться даже молодым и продвинутым пользователям современных гаджетов, а уж для пожилых людей это и вовсе что-то недоступное.

Многих «позабавил» и такой момент. При нажатии кнопок включается аудиопомощник, который объясняет действие. Есть мужской и женский голоса. Так вот мужской голос почему-то озвучен… шепелявящим диктором. То есть, человек с очень плохим зрением, который должен ориентироваться на звуковые подсказки, вынужден еще и разбирать, что говорит шепелявый помощник.

В комментариях много отзывов от других слабовидящих пользователей, которым по программе ИПРА достался такой же тифлофлешплеер «Соло 1». Люди жалуются на глюки с прошивкой, невозможность завершить регистрацию (она нужна для подключения к библиотекам «говорящих книг»), отсутствие полезных функций, которые имеются на аналогичных устройствах других производителей.

«Таким плеером пользуемся год с небольшим, - пишет пользователь Marina. - Сначала перестал подключаться: не видит вай-фай адаптер. Сейчас вообще перестал заряжаться».

Василий Гаевский жалуется на слабое описание работы с устройством в инструкции:

«Мне тоже дали по карте ИПРА, но так и непонятно как включить эту библиотеку... Нигде и никто так и не описал как это все делать».

«Это устройство - издевка над незрячими людьми. Я зрячий, и к тому же технарь, но даже мне пришлось попотеть, чтобы все настроить более-менее адекватно», - резюмирует Zula Gwido, который, судя по его постам, помогал разобраться с «Соло 1» кому-то из слабовидящих родственников.

Почему так получается, кто и как утверждает корявые нормативы? Мы разберемся!

Продолжение следует…

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