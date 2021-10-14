Руководитель центра документации Латвии: «Материалы из мешков ЧК были изучены поверхностно»

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14 октября 2021, 15:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

И вновь в Латвии «всплыл» вопрос о мешках ЧК: руководитель центра документации последствий тоталитаризма Индулис Залите рассказал, что «открытие этих «мешков» пользы не принесло». Почему?

«Публикация чекистских карточек – это оживление старого принципа коммунистов, который включает в себя коллективную ответственность. У нас есть один список, из которого почти ничего не можем до конца выяснить. В списке КГБ есть уважаемые деятели культуры, которые много сделали на благо Латвии своим талантом и авторитетом, становясь перед диктаторской машиной Москвы. В конце 80-х и в 1990 г. Большую часть документов уничтожили тут же на месте, выполняя дерективы центра. В Москву вывезли личные и рабочие дела агентов. В Латвии остались только картотеки. Был такой интересный случай: на Кавказе местные активисты напали на структурное подразделение КГБ и получили ряд документов – агенты стали известны. У нас из анализа базы данных КГБ «Дельта Латвия» показывает, что с конца 80-х подход изменился: изымались сообщения о таких фактах по которым было запрещено собирать информацию – вступил в силу запрет преследования людей из-за их политических или идейных убеждений».



Получается, тем многим, кто «стучал», а сейчас стали видными деятелями – зеленый путь! Такой «порядок» в Латвии.

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